“Hòa Thân đại nhân” ngoài đời thực: Lấy được vợ do mai mối qua mạng, làm bố trẻ con tuổi U70

Vương Cương là một nam diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Trung Quốc. Tên tuổi ông gắn liền với vai diễn kinh điển “Hòa Thân” trong bộ phim “Tể tướng Lưu gù”, năm 1996. Vai diễn của ông Vương xuất sắc đến nỗi, chưa từng một diễn viên nào dám khẳng định thể hiện thành công nhân vật quan tham này.

Bất ngờ được “se duyên” với mỹ nhân trẻ đẹp ở tuổi 57

Vương Cường (SN 1948), lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nhưng lại rất chăm chỉ chịu khó học tập. Năm 1969, ông làm việc tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu Cát Lâm và Đoàn Nghệ thuật Quân khu Thẩm và rồi chuyển đến Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc làm phát thanh viên chuyên đọc truyện dài kỳ trên radio.



Sự nghiệp của Vương Cường chỉ thật sự tạo nên bước ngoặt khi ông nhận lời đóng vai Hòa Thân trong bộ phim “Tể tướng Lưu gù” (1996) bên cạnh Lý Bảo Điền và Trương Quốc Lập. Mặc dù là lần đầu tiên đóng phim, thế nhưng diễn xuất tinh tế của ông đã làm nổi bật hình ảnh tham quan Hòa Thân giỏi nịnh hót và lắm mưu mô. Vai diễn này của ông thành công đến nỗi cứ nhắc đến Vương Cương là lại nhớ đến ngay Hòa Thân và ngược lại.

Vương Cương kết hôn với người vợ đầu năm 1976

Năm 1976 , Vương Cương còn là một diễn viên trẻ chưa đầy 30 tuổi. Ông có duyên gặp gỡ với một nữ diễn viên múa xinh đẹp của đoàn văn công quân đội và nảy sinh tình cảm. Hai người đến với nhau và kết nghĩa vợ chồng vì tình yêu, nhưng cái nghèo lúc giữa thời điểm khó khăn đó như nhát dao “ đâm chết những mật ngọt thuở đầu. Sau kết hôn 2 năm, đôi vợ chồng trẻ chia tay vì cuộc sống chung nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Kết thúc cuộc hôn nhân với người vợ đầu, Vương Cường có một cô con gái tên là Vương Đình Đình.



10 năm sau, Vương Cương quen biết với nữ ca sĩ Phương Viên và chủ động theo đuổi cô. Đầu thập niên 90, tên tuổi Vương Cương "nổi như cồn" nhờ loạt phim truyền hình kinh điển nên ông đã chinh phục được người đẹp.



Năm 1996, cặp đôi tổ chức một hôn lễ vô cùng giản dị, chính thức nên duyên vợ chồng. Nhưng rốt cục, tới năm 2001, cặp đôi nghệ sĩ "trai tài gái sắc" lại ly hôn sau nhiều cãi vã vì không hợp tính cách. Có một lần, trong lúc uống rượu say, Vương Cương đã có trận tranh cãi quyết liệt với vợ, cảm xúc bộc phát dữ dội tới mức ông liều mạng, mở cửa xe đang chạy và lao ra ngoài.

Người vợ thứ 2 của ông là một nữ ca sĩ, có phong cách cá tính





Nhớ lại chuyện tình với người vợ thứ 2, Vương Cương chia sẻ: "Hôn nhân mà, đương nhiên hai người đều rất yêu nhau, không yêu sao có thể kết hôn. Nhưng qua thời gian mới dần phát hiện ra không thể đi chung một đường vì lựa chọn khác nhau". Còn nhớ trong cuốn hồi kí của mình, nam diễn viên "Hòa Thân" kể lại trong ngày làm thủ tục ly hôn ông đã bật khóc trên đường tới tòa án.



Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Vương Cương tìm lại được tình yêu ở tuổi 57, hơn nữa còn tìm được vợ qua mạng. Bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ vì điều này. Có công “kết duyên” cho Vương Cương là nhờ đội ngũ sản xuất của một chương trình truyền hình, khi đó ông làm khách mời. Trong chương trình đó, Vương Cương tâm sự rằng, bản thân đã sống độc thân suốt nhiều năm nay, vì thế nên ê kíp sản xuất đã xin phép công khai địa chỉ email của ông để khán giả gửi thư bày tỏ tình cảm hâm mộ.



Nào ngờ, trong số hàng trăm chiếc email gửi đến Vương Cương có thư của người vợ hiện tại - một nghệ sĩ violin xinh đẹp kém ông tới 20 tuổi.



"Có lẽ là do duyên số. Không phải email nào tôi cũng hồi đáp nhưng tôi đã trả lời đúng email của Trịnh Diễm Đông", Vương Cương tâm sự.



Càng thư từ qua lại, 2 người càng cảm thấy hợp nhau. Ngay trong lần đầu hẹn gặp ngoài đời, Vương Cương đã ngây ngất trước vẻ đẹp yêu kiều, thanh tao của nàng nghệ sĩ violin. Đưa nàng về tới nhà sau buổi biểu diễn, Vương Cương vẫn lưu luyến không nỡ về.

Ở tuổi ngấp nghé 60, Vương Cương gặp gỡ và kết duyên với Trịnh Diễm Đông, kém ông tận 20 tuổi





Đặc biệt hơn, con gái đầu của Vương Cương cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của bố. Biết tin bố tương tư Trịnh Diễm Đông, con gái Vương Đình Đình đã chủ động gọi điện thay bố bày tỏ: "Dì Trịnh ơi, bố cháu rất yêu dì nhưng không dám bộc bạch, trong lòng đang rất đau khổ. Mong dì hãy đón nhận tình cảm của bố cháu".



Tuy nhiên, khi quyết định tiến tới hôn nhân, Vương Cương đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của bố mẹ vợ bởi nữ nghệ sĩ trẻ chưa từng kết hôn còn ông đã có hai đời vợ. Thế nhưng, vì yêu thương và quyết tâm lấy cô gái này, ông đã ngày ngày tới thuyết phục bố vợ và chứng tỏ tấm lòng chân thành.



Cuối cùng, vào năm 2008, Vương Cương đã kết hôn lần ba khi đã 60 tuổi. Đám cưới diễn ra hết sức kín đáo, ngoài bố mẹ hai bên ra không một ai hay biết. Mãi đến gần 1 năm sau, một tờ báo chộp được cảnh Vương Cương bên cô vợ trẻ đang mang bầu thì dư luận mới vỡ lẽ.





“Nghỉ hưu” ở tuổi U70, toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ và con trai



Thuở ban đầu, Vương Cường sau khi lây vợ chưa chuẩn bị tịnh thần cho việc làm cha khi đã ở tuổi đáng làm ông. Hay tin vợ mang thai , ông đã từng năm lần bảy lượt khuyên vợ bỏ thai vì e ngại nhiều điều. Nhưng rồi sau cùng, Vương Cương cũng quyết định dũng cảm đón nhận trọng trách này.

Ông làm cha của một cậu con trai ở tuổi 70



Tháng 8/2008, cậu con trai kháu khỉnh nặng 4,3 kg ra đời tại Bắc Kinh. Vương Cương cuống quýt nhắn tin cho hai người bạn thân là Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm: "Tôi có thêm một đứa con trai rồi. Hãy chúc mừng tôi đi".



Tin vui nối tiếp tin vui, đúng 2 tháng sau đó, cô con gái lớn của Vương Cương cũng hạ sinh đứa cháu gái cho ông. Như vậy, cùng một năm, Vậy là Vương Cương “bội thu” đón cả cháu ngoại và con trai.



Cuộc sống sau khi sinh con của Vương Cương vô cùng kín tiếng. Đến tận năm 2017, ông mới công khai đưa vợ con tới dự Liên hoan phim Bắc Kinh. Tại sự kiện, gia đình của Vương Cương trở thành tâm điểm sự chú ý của báo chí.

Sau khi kết hôn, Vương Cương ít xuất hiện trước công chúng, dành thời gian ở bên vợ con





Bắt đầu từ khi con trai và cháu gái chào đời, Vương Cương tuyên bố chính thức giải nghệ, lui khỏi làng giải trí để tập trung thời gian cho gia đình. Ông biết rằng việc làm cha khi đã U70 không hề đơn giản và sẽ khiến ông phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực.



Hiện tại, tổ ấm của Vương Cương vô cùng sung túc với khối tài sản khổng lồ tích luỹ từ tiền cát-xê khủng, các khoản đầu tư và thú sưu tầm đồ cổ. Theo QQ, mỗi tháng, phí sinh hoạt của gia đình Vương Cương lên đến hàng triệu NDT (tương đương vài tỷ đồng).



Vương Cương còn hữu căn nhà cổ tứ hợp viện rộng lớn và khang trang, chỉ những người có quyền chức, hoặc thuộc giới siêu giàu Trung Quốc mới có thể sở hữu những căn nhà kiểu này. Không những vậy, ông còn được mệnh danh là "ông trùm đổ cổ" của làng giải trí Hoa ngữ với vô số những bảo vật quý từ cổ.

