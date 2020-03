Hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tới cuối năm, tuyển Việt Nam hưởng lợi gì?

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, AFC đã quyết định hoãn các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tới cuối năm. Điều này được cho là có lợi trong khi tuyển Việt Nam đang gặp khủng hoảng nhân sự.

Theo thông tin từ website của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), AFC đã có quyết định chính thức hoãn các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á do lo ngại sự ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19).

Cụ thể, các trận đấu diễn ra trong tháng 3 sẽ chuyển tới tháng 10, còn các trận diễn ra vào tháng 6 sẽ chuyển sang tháng 11.



Trong số các trận đấu có trận đấu của Malaysia gặp Việt Nam vào ngày 31/3 trên sân Bukit Jalil được chuyển sang tháng 10. Hai trận đấu khác của tuyển Việt Nam gặp Indonesia và UAE sẽ lùi lại tháng 6.

Các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị lùi lịch sang tháng 10 và tháng 11



Theo Theo Zing .vn, đây là kết quả được đưa ra tại cuộc họp khẩn của AFC và các liên đoàn thành viên Đông Nam Á hôm 2/3 tại Kuala Lumpur (Malaysia).



Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan trên thế giới, việc hoãn các trận đấu nhằm hạn chế sự lây lan là chủ trương của không chỉ AFC mà còn cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).



Đáng nói đến chiều 5/3, trang chủ FIFA và AFC cũng chưa có thông báo về quyết định quan trọng này. Đồng thời trả lời báo chí, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ FIFA và AFC.



Chưa biết thực hư thông tin này đến đâu nhưng với nhiều người hâm mộ bóng đá, trước mắt điều này là có lợi trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang chịu nhiều tổn thất nhân sự.



Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo chưa từng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự, đặc biệt ở hàng phòng thủ như hiện nay.

Đỗ Duy Mạnh chấn thương đứt dây chằng ở trận Siêu cúp quốc gia



Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vừa dính chấn thương đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.



Cùng lúc Đoàn Văn Hậu cũng gặp chấn thương tại Hà Lan phải nghỉ ít nhất 1-2 tuần. Trong khi Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải dự bị tại Muangthong United.



Từ nay tới tháng 10, tiền đạo Phan Văn Đức cũng như trung vệ Trần Đình Trọng, thậm chí cả tiền vệ Lương Xuân Trường có thể kịp lấy lại phong độ sau chấn thương. Do đó, có thể thấy việc hoãn thi đấu là thời cơ để đội tuyển Việt Nam giải quyết bài toán lực lượng.



Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

