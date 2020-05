Hoàn cảnh đáng thương của người cháu bị Bí thư xã sát hại, dựng hiện trường giả đốt xác thế thân

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã họp báo công bố kết luận điều tra ban đầu vụ thi thể biến dạng trong xe bán tải bốc cháy xảy ra tại quốc lộ 28 (Đắk Som, Đắk G’long, Đắk Nông). Theo đó, hung thủ gây án được xác định là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân xấu số là anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân Nho được xác định là cháu đằng nhà vợ của Minh.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, động cơ Đỗ Văn Minh sát hại anh Trần Nho Vương vì muốn lấy thi thể anh thế mạng cho mình để trục lợi tiền bảo hiểm (đầu năm 2019, Minh mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm, thời hạn 5 năm). Bởi, Minh hiện đang gánh số nợ hơn 10 tỷ đồng. Nếu vụ này trót lọt, Minh có thể thoát được nợ, số tiền bảo hiểm thì để cho vợ con.

Gia đình lập bàn thơ cho anh Trần Nho Vương sau khi chân tướng sự việc được phanh phui

Mặt dù đã tính toán tỉ mỉ, hành động cẩn thận nhưng Minh vẫn không thoát khỏi lưới Pháp luật . Cuối cùng, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Tại cơ quan điều tra Minh khai, trước khi sát hại cháu họ, Minh đã đi đào trộm mộ với mục đích lấy thi thể thế thân nhưng khi đào đến nắp quan tài thì dừng lại do quá mệt.

Về nạn nhân Trần Nho Vương, theo một số nguồn tin, nạn nhân là con đầu trong một gia đình lao động có 3 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn, Vương đến Đắk Nông làm vườn cho người chú ruột của mình là ông Trần Nho Lịch từ cách đây 3 tháng.

Sau khi Minh và anh Vương mất tích, gia đình anh Vương đã đi tìm con, cháu nhưng nghe đồn Công an được mẫu máu trong căn nhà trên rẫy – nơi anh Vương ở. Từ đó gia đình vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, chỉ mong điềm xấu không xảy ra với con mình.

Hiện trường giả do Minh tạo ra

Được biết, gia đình anh Vương đều vô cùng bất ngờ khi gia đình ông Minh tổ chức tang lễ cho ông. Dù con trai đang mất tích nhưng gia đình vẫn sang giúp đỡ đám ma, phúng viên theo phong tục địa phương.

Hiện tại, cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân để trốn nợ và cho vợ con lấy khoản bảo hiểm 18 tỷ