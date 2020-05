Tiết lộ lý do khiến tòa lại hoãn xử vụ xe container đâm xe Innova đi lùi khiến 5 người tử vong

Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ xe container đâm xe Innova đi lùi khiến 5 người tử vong trên cao tốc Nội Bài – Thái Nguyên tiếp tục bị hoãn lại do sự vắng mặt của nhiều luật sư.

Theo Báo Giao Thông, sáng nay (13/5), TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử vụ xe container đâm xe Innova đi lùi khiến 5 người tử vong xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hồi tháng 11/2016 theo trình tự sơ thẩm.

Sau khi điểm danh thấy có nhiều luật sư bào chữa cho các bị hại và bị cáo Ngô Văn Sơn vắng mặt nên Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tạm hoãn phiên tòa. Theo thông tin từ HĐXX, thời gian mở lại phiên tòa vẫn chưa được quyết định.

Chị Vũ Thị Thúy – vợ lái xe Lê Ngọc Hoàng cho biết, sáng sớm nay, hai mẹ con đã bắt xe từ quê nhà lên Thái Nguyên dự tòa nhưng phiên xử lại bị hoãn lại. Chị chi biết,rất muốn phiên tòa được diễn ra vì đi lại khó khăn, tốn kém.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế container) và Ngô Văn Sơn (tài xế Innova) cùng bị cáo buộc đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trong phiên xử phúc thẩm tháng 11/2018, TAND tỉnh Thái Nguyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Lê Ngọc Hoàng và 9 năm tù đối với bị cáo Ngô Văn Sơn.

Nhưng sau đó, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xem xét bản án phúc thẩm lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Cơ quan này chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, hủy 2 bản án hình sự cấp sơ thẩm, phúc thẩm của vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 19/11/2016, tài xế Ngô Văn Sơn điều khiển ô tô đến nút giao Yên Bình (xóm Sứ, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên). Khi vừa đi qua lối ra khỏi đường cao tốc thì một người trên xe đề nghị đi chậm lại để hỏi đường đi TP Sông Công.

Cùng thời điểm, tài xế Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên – Hà Nội để đi ra nút giao Yên Bình. Lúc đó, tài xế Lê Ngọc Hoàng cũng điều khiển ô tô đầu kéo BKS 89C-079.17, kéo theo rơ - moóc đi với tốc độ khoảng 60-65 km/h.

Tài xế Hoàng ngay sau đó phát hiện phía trước cùng làn có xe ô tô của Sơn cách đầu xe mình khoảng 70 mét có bật đèn đỏ nhưng Hoàng không phanh xe giảm tốc độ mà định vượt lên nhưng không chuyển làn được vì phía sau đang có xe đi đến.

Khi cách xe Innova của tài xế Sơn khoảng 10 mét thì tài xế Hoàng đạp phanh, đánh lái về phía bên phải đường. Do khoảng cách quá gần nên dẫn đến tai nạn. Hậu quả khiến 5 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Kết luận điều tra cho thấy, khi vụ tai nạn xảy ra, trong người tài xế Sơn có nồng độ cồn. Xe của tài xế Sơn chở quá số người quy định. Hơn nữa, tài xế này còn lùi trên đường cấm lùi dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng theo kết luận điều tra, tài xế Hoàng khi đó cũng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm và xe ô tô phía trước cùng làn có đèn cảnh báo.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định, hành vi của 2 tài xế cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

