Hoảng hồn cô gái 17 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 2kg

Bệnh nhân N. được đưa tới Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nông nghiệp trong tình trạng người mệt mỏi, đau bụng dưới. Bệnh nhân ngay lập tức được các bác sĩ tiến hành thăm khám và kết luận là mắc u nang bì buồng trứng phải. Kích thước khối u khá lớn 35cm x 25cm, trọng lượng gần 2kg đè đẩy các tạng trong ổ bụng, co kéo dính tổ chức và cơ quan lân cận.





Do khối u quá lớn nên các bác sĩ áp dụng phương pháp mổ mở bóc tách khối u, bảo tổn toàn vẹn buồng trứng cho bệnh nhân. Điều này vô cùng quan trọng giúp quá trình chăm sóc và điều trị sau này của bệnh nhân được hiệu quả tối ưu.

Các bác sĩ tiên lượng đây là ca mổ khó khăn do bệnh nhân còn trẻ tuổi trong khi kích thước khối u lớn

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng trang thiết bị hiện đại, chuyên môn vững vàng, ca phẫu thuật diễn ra thành công sau 2 giờ thực hiện. Sau 6 tiếng nằm trong phòng hồi sức, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Tổng hợp để theo dõi và chăm sóc. Hai ngày sau phẫu thuật, Sức Khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, da niêm mạc hồng hào, có thể vận động nhẹ nhàng.

Khối u buồng trứng được bóc tách sau 2 giờ

Theo Ths.BS Nguyễn Sinh Cung – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời, khối u gia tăng kích thước sẽ gây chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, gây suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

U nang bì buồng trứng (u nang buồng trứng dạng đặc hoặc u quái buồng trứng) hình thành từ các tế bào mầm, vì thế cấu trúc của nó thường là những mô tuyến bã, da, tóc, xương, móng… Phần lớn u nang bì buồng trứng xảy ra trong độ tuổi sinh đẻ, tuy nhiên trẻ tuổi dậy thì cũng có nguy cơ mắc bệnh này. Do đó, phụ huynh cần chú ý những biểu hiện bất thường của trẻ để kịp thời phát hiện và điều trị. Theo các bác sĩ, u nang bì buồng trứng có thể được nhận biết sớm qua các triệu chứng như ra huyết trắng nhiều (ồ ạt); rối loạn kinh nguyệt; đau vùng xương chậu; đau mỏi thắt lưng; chóng mặt, buồn nôn, ra nhiều mồ hôi; bụng có cảm giác căng trướng; căng tức vùng âm đạo; chảy máu bất thường; đau đớn khi quan hệ; rối loạn đại – tiểu tiện…





Your browser does not support HTML5 video.

Những điều cần biết về u nang buồng trứng. Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

Xem thêm: Kinh nghiệm chiến thắng ung thư [9]: Mắc ung thư vú ở tuổi 25, cô gái cứu cả mẹ và chị nhờ 1 việc



Như Quỳnh