Hoảng hồn hai bé trai vắt vẻo trên mỏm đá ở Hà Giang, bất chấp nguy hiểm để thu tiền khách du lịch

Sáng 3/3 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xôn xao trước hình ảnh hai cậu bé ngồi vắt vẻo ở mỏm đá bất chấp nguy hiểm. Theo bài viết của tài khoản Th.M., hình ảnh trên được chụp ở một mỏm đá tại Hà Giang, bên dưới là vực sâu. Được biết, hai cậu bé bất chấp ngồi trên mỏm đá như vậy là để thu tiền khách du lịch lên đây check-in.

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản Th.M. viết:"Đây là mỏm đá trên Hà Giang mọi người à, và mấy đứa trẻ kia ngồi đó để ngăn không cho du khách chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh thì 10k. Mình thì không dám leo lên đấy rồi nên ngồi dưới thôi nhìn các cháu".

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của M. đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, bất chấp tính mạng của hai cậu bé. Một số người khác tỏ ra bức xúc trước việc tự ý thu tiền của hai cậu bé, và tin rằng việc này có sự "giật dây" của người lớn từ phía sau.

Một người dùng bình luận:"Cho tiền mình cũng không dám leo lên đó chụp ảnh. Người lớn còn sợ ngã nữa là trẻ con. Do chúng quá liều lĩnh hay ngây thơ chưa lường hết hậu quả?". Một bạn khác đã bình luận:"Sợ thật, sợ an nguy của chúng bị đe dọa, sợ luôn cả cách kiếm tiền xấu xí của chúng. Những đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng trách!”. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là do người lớn sai khiến các cậu bé làm vậy để kiếm thêm tiền:"Mình nghĩ là đâu đó vẫn có người lớn giật dây phía sau, bởi con nít vốn dĩ hồn nhiên, nếu không có ai bày thì sao chúng có thể làm những việc như thế được". Hiện chưa biết thực hư thông tin này ra sao, nhưng việc hai cậu bé trèo ra mỏm đá cheo leo như vậy ngồi quả thực rất nguy hiểm...

Trước đó, cư dân mạng cũng vô cùng bức xúc trước hình ảnh ghi lại một nhóm các bạn trẻ đã leo lên mái chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam tạo dáng chụp ảnh, check-in bất chấp nguy hiểm. Nhóm 'nam thanh nữ tú' diện những bộ trang phục đẹp nhất, lung linh nhất để đi lễ chùa, du xuân đầu năm và chụp ảnh sống ảo . Tuy nhiên, những hành động phản cảm của các bạn trẻ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Leo trèo lên mái chùa không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức ở chốn linh thiêng mà còn là việc làm đặt bản thân mình cùng những người xung quanh vào nguy hiểm.

Chi Nguyễn (t/h)