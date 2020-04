Your browser does not support HTML5 video.

Hoảng hồn với người phụ nữ đạp xe ngược chiều trên quốc lộ 5 15:23 10/04/2020 Bất chấp nguy hiểm, người phụ nữ vẫn đạp xe ngược chiều, đối đầu hàng loạt ôtô. Sự việc được camera hành trình của chiếc xe ghi lại tại Quốc lộ 5, Hà Nội.