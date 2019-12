Hoảng hồn trước đôi môi 'khủng' của cô gái 22 tuổi sau 17 lần... tiêm axit

Câu chuyện hi hữu này thuộc về cô gái 22 tuổi tên Andrea Ivanova đến từ Bulgaria. Cô gái trẻ quyết định tìm đến dao kéo để tút tát lại nhan sắc cho mình vì luôn cảm thấy tự ti với ngoại hình lúc trước. Mong muốn của Andrea là trở nên giống với những con búp bê Barbie.

Để thay đổi ngoại hình một cách nhanh nhất, tất nhiên cô gái trẻ sẽ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. 9x chọn cách tiêm axit hyaluronic vào môi để có được đôi môi căng mọng, quyến rũ. Tháng 9 vừa qua, Andrea đã tiêm tất cả là axit 15 lần. Tuy nhiên, vì thấy kết quả chưa được như ý, cô gái 22 tuổi tiếp tục tiêm thêm 2 lần nữa.



Sau 17 lần đau đớn để tiêm axit, nhiều người nhận xét ngoại hình cô gái không được tự nhiên vì đôi môi to quá khổ. Tuy nhiên, do ám ảnh về việc phải sở hữu đôi môi lớn nhất thế giới, cô nàng cảm thấy hài lòng, tự tin và quyến rũ hơn nhiều với đôi môi hiện tại.



Để ngoài tai mọi lời chê bai, Andrea thậm chí còn tiếp tục lên kế hoạch "nâng cấp" kích cỡ đôi môi thêm vài lần nữa. Cô gái 22 tuổi bộc bạch: "Tôi thích đôi môi của mình bây giờ hơn. Tôi cảm thấy ổn và rất hạnh phúc. Đôi môi lớn, căng mọng khiến tôi cảm thấy tự tin và quyến rũ hơn rất nhiều".



