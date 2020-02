Hoảng sợ trước loạt ảnh nâng mũi hỏng của cô gái trẻ, nhiều chị em nên cân nhắc trước khi thẩm mỹ

Trong hội dao kéo, thời gian gần đây nhiều chị em chia sẻ những hình ảnh thẩm mỹ mũi hỏng của một cô gái trẻ. Chiếc mũi trống hoác do sụn nâng mũi lòi hẳn ra ngoài khiến người xem không khỏi rùng mình. Nhiều người nhận định, mũi này đã bị làm hỏng và rất khó có thể cứu vãn được.

Đối với nâng mũi bằng sụn tự thân, sụn sẽ được lấy từ các bộ phận khác trên cơ thể khách hàng như sụn vành tai, sụn sườn, sụn vách ngăn… Còn không, khách hàng có thể dùng sụn nhân tạo hay sụn sinh học, thường dùng sụn sóng mũi giả có lỗ nhỏ để máu dễ lưu thông. Giá thành phương pháp nâng mũi bằng bọc sụn thường trong khoảng 20-45 triệu đồng.

Hình ảnh mũi hỏng của cô gái trẻ.

Nâng mũi luôn tiềm ẩn nhiều biến chứng và rủi ro.

Nhiều mũi sau khi nâng còn có thể quá dài, quá ngắn, cong hoặc lệch... tốt nhất sau 3-6 tháng nên đi sửa lại. Nếu không đặt sống mũi quá cao hay quá dài mà vẫn bị đỏ đầu mũi thì đây có thể là phản ứng chất liệu, cần xử lỹ theo nguyên nhân.

Tuy nhiên, có nhiều biến chứng nặng nề như thủng đầu mũi, biến dạng đầu mũi và vách mũi, rò rỉ chất liệu ra đầu mũi; khi tháo chất liệu cũng vẫn rất khó để có thể cứu vãn tình hình. Thường tình trạng này do người phẫu thuật không đủ chuyên môn hoặc theo dõi không sát, máy móc thiết bị không đủ yêu cầu, biến chứng không được xử lý kịp thời sau phẫu thuật.

Dù có được đào tạo bài bản đến mấy, người thực hiện phẫu thuật cũng không thể đảm bảo 100% không biến chứng. Do đó nếu chị em có nhu cầu nâng mũi cần tìm hiểu thật kỹ từ phương pháp đến lựa chọn người phẫu thuật, tìm đến những nơi uy tín, được cấp phép, người thực hiện có đầy đủ kinh nghiệm và chuyên môn... để hạn chế rủi ro.

