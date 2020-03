Hoang tin chữa COVID-19 bằng “nước tỏi mới đun sôi”, 8x ở Hà Nội bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an quận Hoàn Kiếm ( Hà Nội ) vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp hoang tin chữa khỏi COVID-19 không được kiểm chứng từ cơ quan y tế.

Cụ thể, Phfong An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin với nội dung bịa đặt cách chữa COVID-19.

Người này đăng tin như sau: “Virus Corona Vũ Hán có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi, lấy 8 tép tỏi băm nhỏ thêm 7 cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm".

Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, xác minh nội dung thông tin trên hoàn toàn sai sự thật nên đã triệu tập chủ tài khoản này lên làm việc. Công an xác minh, chủ tài khoản là T.T.Q. (SN 1984, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Q. bị phạt 12,5 triệu đồng vì hoang tin sai sự thật

Tại cơ quan điều tra , Q. thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan việc chữa trị COVID-19 lên trang cá nhân.

Khi được cơ quan điều tra phân tích, Q. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm Pháp luật , gây ảnh hưởng xấu đến dư luận nên đã tự nguyện xóa bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Vi phạm của Q. đã bị Công an Hoàn Kiếm xử phạt 12,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trước đó 1 ngày (19/3), Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ra quyết định xử phạt đối với Lý Xướng Chăn (22 tuổi, ngụ tại địa phương) 10 triệu đồng về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật.

Theo điều tra, ngày 16/3, Công an phát hiện tài khoản facebook Nhí Đạt đăng tin “Bình Thuận đã có 2 người chết vì COVID-19..”. Sau khi xác minh, Công an đã mời Chăn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chăn khai nhận đã thuê một người ở TP Hồ Chí Minh lập tài khoản facebook với giá 200.000 đồng.

Chăn dùng tài khoản Nhí Đạt để đăng thông tin sai sự thật nhằm câu like với mục đích bán hàng online. Sau đó, vì bị dư luận nên án nên Chăn đã xóa bài đăng đó.

Your browser does not support HTML5 video.

Thông tin sai sự thật về COVID-19, một phụ nữ ở Kiên Giang bị phạt 12,5 triệu đồng

Nga Đỗ (t/h)