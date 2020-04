Học ngay bí quyết sống thọ sống khỏe của Viện sĩ 90 tuổi từ 2 loại củ 'rẻ như cho' sẵn có trong nhà

Sau nhiều năm nghiên cứu và khám chữa bệnh, Viện sĩ Trần khẳng định, sống thọ hay không phụ thuộc 60% vào bản thân, 15% là do di truyền. Muốn sống thọ và sống khỏe , không nên làm tổn thương trái tim và tinh thần, sống biết ơn, có quy luật, từ bỏ những ham muốn quá độ.

Viện sĩ 90 tuổi Trần Khả Ký.

Mỗi ngày, dành một khoảng thời gian để thư giãn, có thể là đọc sách hoặc uống trà, làm 1 giấc ngủ ngắn để thư giãn tinh thần, từ đó đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và cải thiện chất lượng giấc ngủ.



Bên cạnh đó, môi trường sống trong gia đình, quan hệ vợ chồng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Mối quan hệ hài hòa, hạnh phúc sẽ thúc đẩy tuổi thọ, trì hoãn lão hóa và ngược lại.



Hai món củ làm gia vị "rẻ bèo" trong nhà bếp



Để sống thọ, sống khỏe, Viện sĩ Trần khẳng định biết cách ăn uống chính là một phần quan trọng. Ông nhận định, cấu trúc chế độ ăn uống hiện nay không cân bằng, dù là chế độ ăn thịt hay ăn chay đều vi phạm khái niệm chế độ ăn uống khoa học một cách nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều người còn dựa vào thực phẩm bổ sung để điều chỉnh cấu trúc chế độ ăn uống.



Theo Viện sĩ Trần, mức sống nâng cao như hiện nay thì việc áp dụng chế độ ăn uống hợp lý khá đơn giản, việc bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng bên ngoài cũng không cần thiết. Ông khuyên rằng, mọi người nên thêm hành tây, tỏi vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khỏe.

Ông cũng bật mí cách ăn hành tây và tỏi sao cho mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Theo đó, hành tây ăn sống là tốt nhất. Khi đó, nó sẽ mang lại hiệu quả ức chế tổng hợp cholesterol và loại bỏ lipid máu cao hơn bình thường so với khi nấu.



Còn với tỏi, mỗi ngày ăn 2 tép tỏi, có thể ăn sống hoặc cho vào nấu cùng thực phẩm, duy trì thói quen trong thời gian dài sẽ thấy hiệu quả.



Tự tạo ra bài tập sức khỏe riêng



Để cải thiện sức khỏe, ngoài ăn uống đúng cách và giữ tinh thần thoải mái, Viện sĩ Trần còn tự tạo ra "bài tập vỗ" để duy trì cân bằng trao đổi chất cơ bản trong cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu.

Đặc biệt, bài tập vỗ này còn rất dễ thực hiện. Chỉ cần 2 chân đứng rộng bằng vai, thắt lưng hơi xoay sang trái trong khi lòng bàn tay cũng vỗ vai trái, tay trái vỗ vào xương cùng ở lưng eo, sau đó lặp lại ở phía bên kia. Mỗi bên vỗ 40 cái, thực hiện 2-4 lần.



Chú ý, dùng lực vừa phải khi vỗ, tập trong trạng thái thư giãn. Bài tập này rất phù hợp với người trung niên và ngường già.

