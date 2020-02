Học sinh 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa có thể phải nghỉ học vì virus corona

Mới đây, ngày 1/2, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona 2019-nCoV gây ra.

Cụ thể, để bảo đảm Sức Khỏe cho học sinh, cán bộ và giáo viên, Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố công bố dịch được nghỉ học. Theo Quyết định số 173/QĐ-TTg Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam do chủng mới virus corona gây ra, 3 địa phương là Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa là địa điểm xảy ra dịch với 6 trường hợp mắc bệnh tính tới thời điểm hiện tại.



Bộ GD-ĐT đề xuất cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học. Thời gian nghỉ học từ ngày 3/2/2020 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền. Việc học bù của học sinh cũng sẽ được bố trí vào thời gian thích hợp.

Học sinh Thanh Hóa, Khánh Hòa và Vĩnh Phúc có thể được nghỉ học từ ngày 3/2/2020. Ảnh: Zing

Riêng đối với các tỉnh/thành phố chưa công bố dịch, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở Y tế địa phương.

Trước đó, nhận thấy tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đã ban hành Công điện số 43/CĐ-BGDĐT gửi các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, trong đó có có nội dung hướng dẫn hiệu trưởng các trường, học viện có thể cho học sinh nghỉ học nếu thấy cần thiết.



Theo báo VOV, tính đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo. Hầu hết các trường đạo học đã quyết định lùi thời gian nhập trường sau Tết Nguyên đán của sinh viên lại 1 tuần so với thông báo cũ.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem xét học sinh nghỉ học vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus corona mới

Kiều Đỗ (t/h)