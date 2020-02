Danh sách các tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2 tuần tới

Trước tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp do chủng mới do virus corona (COVID-19), nhiều địa phương đã ra thông báo cho học sinh bắt đầu đi học trở lại trong tuần tới.

Ngày 13/2, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố ca bệnh thứ 16 dương tính với chủng mới virus corona (COVID-19). Trong tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương băn khoăn "học sinh có được nghỉ học tuần tới không?".

Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu học sinh có được nghỉ học tuần tới hay không?

Được biết, tính đến 10h sáng 14/2, đã có 21 tỉnh thành công bố thông báo quyết định cho học sinh trở lại học tập vào thứ hai tuần tới, tức ngày 17/2.

Danh sách các tỉnh, thành cho học sinh trở lại trường từ ngày 17/2 gồm: Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Khánh Hoà, Điện Biên, Lào Cai, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu.

2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM hiện vẫn chưa có thông báo cho biết liệu học sinh có được nghỉ học tuần tới không.

Tại Vĩnh Phúc, địa phương đang có số ca nhiếm chủng mới virus corona (COVID-19) cao nhất cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tuần sau, tức ngày 22/2. Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch bệnh, địa phương sẽ có các thông báo sau.

Các địa phương không có dịch có thể cho học sinh trở lại sau khi đảm bảo vệ sinh khử trùng. Ảnh: VOV

Trước đó, sau khi xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Trong công văn, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trùng bàn ghế, thiết bị dạy học và lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, hướng dẫn học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên về cách thức phòng chống, ngăn ngừa lây nhiễm virus.

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, ngoài yêu cầu trên, Bộ GD&ĐT chỉ đạo cần tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh trở lại trường học khi đã có các biện pháp phòng bệnh, trường hợp nhiễm bệnh đã được tiến hành cách ly và không phát sinh ca mới - thực hiện như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Như vậy, các địa phương căn cứ vào tình hình diễn biến và công tác phòng chốn dịch bệnh tại địa phương để quyết định học sinh có được nghỉ học tuần tới hay không.

