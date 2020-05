Học sinh đeo khẩu trang ngủ trưa: Hành động này nguy hiểm thế nào?

Từ ngày 4/5, học sinh THCS và THPT trên cả nước bắt đầu đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học chống dịch. Nhiều trường học cho học sinh đeo khẩu trang ngay cả ở trong lớp, giờ ra chơi để đảm bảo an toàn.





Mới đây, hình ảnh học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ trưa lan tỏa trên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại, dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều. Chia sẻ về sự việc này với VTC News, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho biết, bản thân ông cũng giật mình khi thấy được những hình ảnh này.

Hình ảnh học sinh trường Marie Curie (Hà Nội) đeo khẩu trang ngay cả lúc ngủ trưa.

"Tôi giật mình khi thấy các con đeo khẩu trang phòng bệnh ngay cả trong giờ ngủ. Ngay sau đó, tôi đã nhắn tin đến từng giáo viên các lớp để hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào sáng 6/5", ông Khang bổ sung.

Theo VOV, nhà trường khuyến cáo học sinh chỉ nên đeo khẩu trang trên đường đến trường và khi vui chơi, không cần đeo khi ở trong phòng học và khi nghỉ trưa. Bên cạnh đó, việc bật điều hòa cũng không cần phải thực hiện máy móc. Các giáo viên chủ nhiệm có thể cho học sinh bật điều hòa hay không dựa vào tình hình thời tiết. Trong giờ ra chơi, các cửa sổ và cửa chính lớp học đều phải mở thông thoáng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Zing dẫn lại lời của bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, trong khuyến cáo mới nhất từ Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, phần lớn việc đeo khẩu trang cho trẻ phụ thuộc vào lứa tuổi, tính cách, nơi sinh sống và những nơi trẻ đến.

Học sinh không cần phải đeo khẩu trang trong lớp.

Nếu trẻ đang sống ở nơi có những cư dân bình thường, ở trong nhà thì không cần phải đeo khẩu trang. Trẻ đi bộ ngoài trời cũng không cần đeo khẩu trang nhưng cần duy trì khoảng cách an toàn 2 m, không chạm tay vào bề mặt các vật dụng như đài phun nước, thiết bị trong sân chơi hay các vật dụng có nguy cơ người nhiễm bệnh chạm vào.

Theo khuyến cáo của CDC Mỹ và Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, trẻ dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang bởi sẽ rất dễ bị nghẹt thở. Không nên cho trẻ đeo khẩu trang khi trẻ cảm thấy đeo nó sẽ khó thở, đặc biệt khi trẻ mất khả năng hoặc không thể tự tháo bỏ khẩu trang (như trong lúc ngủ chẳng hạn).

Nếu trẻ có thói quen thường xuyên chạm vào khẩu trang thì cũng không nên bắt trẻ đeo, vì như thế nguy cơ nhiễm virus thậm chí còn cao hơn. BS Phúc cũng cho biết, từ các con số thống kê có thể thấy số lượng trẻ mầm non và học sinh phổ thông nhiễm COVID-19 là không đáng kể, thậm chí vô cùng thấp. Điều này phần nào khẳng định trẻ em là nhóm đối tượng ít bị nhiễm bệnh. Do đó, việc bắt buộc Trẻ em , học sinh đeo khẩu trang đặc biệt là khi đi ngủ là không cần thiết.



