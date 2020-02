Học sinh được nghỉ học 1 tuần tránh dịch corona, phụ huynh đau đầu phân công ở nhà trông con

Bắt đầu từ ngày hôm qua 2/2, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh , cùng 41 tỉnh thành trên cả nước đã có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cho học sinh nghỉ học 1 tuần, để tránh những diễn biến phức tạp của chủng virus mới Corona. Như vậy, các em học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 9/2 và trở lại đi học từ 10/2.

Thông báo này khiến nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo. Mừng vui vì việc nghỉ học sẽ đảm bảo an toàn về Sức Khỏe cho con mình, ngăn ngừa sự tiếp xúc với các nguy cơ lây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tụy nhiên, cũng thật đáng quan ngại vì thiếu "nhân lực" ở nhà trông con.

Nhiều trường học cho các em học sinh nghỉ học tránh virus corona

Để giải quyết việc chăm sóc con, thuận lợi cho cả công việc của mình, một số phụ huynh đã lên kế hoạch, gửi con về quê cậy nhờ ông bà. Chia sẻ trên Kênh 14, chị Đỗ Thị Trang (30 tuổi, quận Hà Đông) cho biết: "Sáng nay mình đưa con về quê, rồi chiều lại bắt xe vòng lên Hà Nội để kịp giờ đi làm. Hiện nay sức khoẻ của các con là quan trọng nhất, mình ủng hộ việc cho học sinh nghỉ học 1, 2 tuần, thậm chí đến khi dịch bệnh được khống chế. Sau này, vào thời gian nghỉ hè, các con có thể học bù nếu cần thiết".

Kể từ khi bắt đầu xuất hiện virus corona tại Việt Nam, chị Trang đã lo lắng chuẩn bị khẩu trang cho con đeo suốt ngày. Thậm chí, có những ngày cuối tuần rảnh rỗi, dù con rất muốn đi chơi, thèm được ăn kem nhưng vì tâm lý lo sợ, chị cũng không dám cho con ra ngoài.

Hay vợ chồng anh Nguyễn Văn Định (31 tuổi, quận Hoàng Mai) lại "lao đao" đi tìm nơi trông trẻ tạm thời, bởi tính chất công việc, hai anh chị không được phép xin nghỉ ở nhà. "Tôi cũng như một số các bậc phụ huynh khác đang làm việc ở Hà Nội. gia đình tôi có 2 cháu, đều được nghỉ học để phòng dịch bệnh, khiến vợ chồng tôi phải cố gắng tìm chỗ gửi các cháu. Bé trai nhỏ tuổi đang học mẫu giáo, tôi gửi nhờ cô giáo trông hộ. Bé gái lớn hơn đang học lớp 1 thì nhờ bà ngoại trên Hà Nội trông giúp.

Vì thông báo quá gấp nên hiện giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng thay nhau tranh thủ sang bà và cô giáo chăm các con vài hôm nữa. Với tình hình hiện tại, có lẽ vợ chồng sẽ thu xếp xin nghỉ làm để đưa con về quê đến bao giờ có thông báo mới thì tính tiếp", anh Định tâm sự.

May mắn, có một số công ty thấu hiểu được nỗi khổ có "con mọn" của các anh chị em, Ban Lãnh đạo cũng đã ra quyết định tạo điều kiện cho các cán bộ, công nhân viên không sắp xếp được người trông con được làm việc online ở nhà.

Một số công ty tạo điều kiện cho công nhân viên làm online ở nhà để thuận tiện chăm con (Ảnh: Kênh 14)

Tuy nhiên, với một số công việc mà xin nghỉ phép là điều bất khả kháng, phụ huynh còn phải ...mang con đi làm cùng. Đơn cử như chị Hà, vốn làm công việc của một nhân viên văn phòng, từ sáng chị đã dậy sớm chuẩn bị cơm nước, rồi hai mẹ con dắt díu nhau lên công ty làm việc.

Chị chia sẻ: "Công ty tôi đồng ý việc cán bộ công nhân viên đưa con đến văn phòng tiện trông nom và làm việc. Đương nhiên điều này sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ như ồn ào, gây khó khăn cho các đồng nghiệp khác, khó tập trung,... nhưng những bà mẹ bỉm sữa như tôi không có phương án nào khác. Các con được bố trí chơi ở một khu riêng gần đó, có người trông giữ hộ. Ban đầu còn lạ, nhưng sau dần các con quen nhau và chơi đùa vui vẻ".

