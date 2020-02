Học sinh Hà Nội tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 8/3

Kết luận cuộc họp, UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học đến 8/3, riêng các trường quốc tế có thể cho học sinh đi học lại từ 2/3.

Chiều nay 28/2, tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), UBND thành phố Hà Nội đã quyết định việc cho học sinh Hà Nội đi học hay nghỉ tiếp vào tuần tới.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới đang hết sức phức tạp, vì vậy chỉ cho học sinh đi học trở lại khi có môi trường an toàn và phụ huynh yên tâm.

"Phải đảm bảo không để trường hợp nào lây nhiễm chéo, nhưng cũng đồng thời chuẩn bị tình huống xấu nhất. Chúng ta chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đảm bảo an toàn, khi phụ huynh, nhân dân an tâm", Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu.



Do đó, UBND TP Hà Nội quyết định cho khoảng 2 triệu học sinh các trường từ mầm non đến THPT dân lập và công lập trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.



Về thời gian cho học sinh quay lại trường, ông Nguyễn Đức Chung nói: "Với học sinh THPT sẽ quay lại trường từ ngày 9/3; còn học sinh từ mầm non đến THCS, chúng tôi sẽ quyết lịch học vào cuối tuần tới".

Trong khi đó, học sinh các trường quốc tế trên địa bàn thành phố được phép cho học sinh đi học từ 2/3: "Đối với các trường quốc tế, do liên quan đến lịch học của nước ngoài, chúng ta cũng đồng ý theo đề nghị của các trường, đi học trở lại trừ ngày 2/3".

Thành phố cũng quyết định cho 284 cơ sở dạy nghề (khoảng 180.000 học viên) tiếp tục lịch học từ ngày 2/3 tới theo như đề xuất của liên ngành.

Trước đó, ngày 27/2, Bộ GD&ĐT có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần phòng dịch bệnh Covid-19 lây lan. Còn học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học lại từ ngày 2/3.

