Học sinh không cần đeo khẩu trang, lớp học được bật điều hòa, làm sao để phòng tránh COVID-19?

Tại cuộc họp sáng 6/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong diễn biến mới, trong đó có những biện pháp nới lỏng và đảm bảo an toàn tại trường học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đến giờ phút này, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và cơ bản đẩy lui dịch bệnh, quay lại cuộc sống sản xuất, kinh doanh , sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trong khi tình hình dịch bệnh thế giới vẫn hết sức phức tạp, Ban chỉ đạo nhận định, tình hình hiện nay giống như Việt Nam đang ở trong cánh đồng vùng trũng và phía ngoài là sóng to, gió lớn. Do vậy, chúng ta cần phải “bao đê chặt”, tiếp tục chính sách quản lý chặt chẽ nhập cảnh, đảm bảo an toàn.

Với tình hình trong nước vẫn cần giữ các biện pháp bắt buộc: Thứ nhất, đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và ở nơi công cộng - là những khu vực ở bên ngoài các trường học, trụ sở và công sở…

Thứ hai, tiếp tục duy trì các biện pháp như tiếp xúc trực tiếp với người khác, tránh tiếp xúc vào các bề mặt không xác định chính xác có mầm bệnh hay không, theo đó, phải rửa tay.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đề cập vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cứng nhắc, máy móc, thậm chí cực đoan như yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn, lớp học không được bật điều hoà... Các chuyên gia nhận định những biện pháp này không những không cần thiết mà còn hại cho sức khoẻ của các cháu học sinh.

Các biện pháp cực đoan như vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ chống giọt bắn có thể gây ảnh hưởng tới Sức Khỏe các em

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhấn mạnh: “Chúng ta bây giờ phải học tập, sản xuất, sinh hoạt… an toàn với điều kiện bắt buộc. Chúng ta nên bỏ các biện pháp không cần thiết, không khoa học và thậm chí là cực đoan, như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mũ nhựa chống giọt bắn. Trong trường học, học sinh trong lớp không bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa".

Bên cạnh đó, học sinh vẫn cần thường xuyên rửa tay, giờ ra chơi phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc đông với các bạn lớp khác.

Về việc cấm bật điều hòa trong lớp học, Phó Thủ tướng khẳng định: "Không bắt buộc cực đoan việc cấm bật điều hòa, bởi thực tế chỉ cấm bật các hệ thống điều hòa tổng. Trong trường hợp có một người mang virus, hệ thống điều hòa có thể mang sang các phòng khác".

Nhiều ý kiến lo ngại nếu bật điều hòa sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus, Phó Thủ tướng cho hay: "Vẫn khuyến nghị lớp học, các công sở nên định kỳ mở cửa cho thoáng để không khí có đối lưu với bên ngoài. Như vậy, các con các cháu khi đến trường vẫn đảm bảo an toàn, khỏe mạnh và bớt áp lực tâm lý khi đến trường”.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã có thảo luận về vấn đề này để có những hướng dẫn mới cho ngành giáo dục.

“Khi thời tiết mát mẻ, các trường có thể mở cửa thông thoáng, bật quạt nhưng giờ đã bước vào nắng nóng, do đó cần cân nhắc giữa phòng COVID-19 với việc đảm bảo sức khoẻ cho học sinh nên Ban chỉ đạo đồng ý cho các trường bật điều hoà trở lại”, PGS Phu cho hay.

Ban chỉ đạo quốc gia dựa vào 2 căn cứ để cho phép các trường bật điều hòa. Thứ nhất, học sinh đến trường đã được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang giúp giảm nguy cơ lây nhiễm; thứ hai, môi trường lớp học khác môi trường bệnh viện hay các địa điểm công cộng khác, học sinh không tiếp xúc với người lạ.

Tuy nhiên, ông Phu lưu ý, khi bật điều điều hoà trở lại, các trường không được để nhiệt độ quá thấp, mức phù hợp nhất là từ 26-28 độ C. Ngoài ra, sau mỗi buổi học, các lớp học phải được mở tung cửa để đón nắng, gió tự nhiên.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khuyến cáo, các bậc phụ huynh, trong thời điểm này cũng nên hạn chế đưa con em tới các địa điểm công cộng nếu không cần thiết.

Người dân tiếp tục thực hiện biện pháp đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, bên ngoài các trường học, các trụ sở, công sở.

Tại địa điểm công cộng, người dân tránh tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể người khác, tránh tiếp xúc vào bề mặt ở những nơi này, nếu có tiếp xúc thì phải rửa tay ngay. Thời gian tới sẽ dần dỡ bỏ giới hạn về số ghế trên các phương tiện công cộng. Máy bay, xe buýt, tàu hỏa có thể bố trí đủ ghế, song bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, chợ dân sinh, phương tiện giao thông công cộng, hàng quán,… tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm các điều kiện vệ sinh dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh.

Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người… được tổ chức nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo thống nhất các hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường thời điểm này chưa nên mở lại.

Your browser does not support HTML5 video. 7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19

Hà Ly (t/h)