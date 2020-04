Học sinh TP.HCM được nghỉ học phòng dịch COVID-19 đến ngày 3/5

Chiều tối ngày 17/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM , Văn phòng UBND TP đã có báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn cũng như các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, học sinh, học viên trên địa bàn sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 3/5.

TP ban hành văn bản về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến hết ngày 3/5. TP cũng có văn bản kiến nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo điều chỉnh một số nội dung về kế hoạch cho năm học, thời gian hoàn thành chọn SGK chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 và thời gian kết thúc năm học 2019-2020.

UBND TP HCM cũng đang yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong trường học để áp dụng khi học sinh đi học trở lại. Về Bộ tiêu chí này, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: "... Hiện Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng chuẩn bị, hoàn thành trước ngày 30/4 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP và Bí thư Thành ủy".

Trước đó, trong Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM khóa X, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố sẽ cho học sinh đi học trở lại vào ngày 15/5. Như vậy, lịch đi học lại mới đã được quyết định sớm hơn gần 2 tuần so với dự kiến.

Hiện tại, học sinh TP HCM cũng đã chuyển qua học trực tuyến và học qua truyền hình cùng với học sinh cả nước. Bộ GT&ĐT cũng đã công nhận việc học trực tuyến, quyết định cắt giảm chương trình.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng việc đi học lại cần được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Những tỉnh, thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao theo khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ, cần xem xét, cân nhắc; còn các địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại.

