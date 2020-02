Học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ tới giữa tháng 3, học phí sẽ tính như thế nào

Sáng nay 29/2, UBND TP.HCM đã họp và quyết định về thời gian cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại. Theo đó, thành phố tiếp tục cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết 8/3 (cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên).

Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) cùng học viên của các trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15/3. Sinh viên, học sinh khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3.

Tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM, chiều 29/2, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết hiện trên địa bàn có hơn 2.000 trường học với khoảng 1,9 triệu học sinh, giáo viên các cấp. Trung bình, mỗi trường có từ 1.000-2.000 học sinh.

Ông Phong nhấn mạnh, mỗi trường học trên địa bàn là một trung tâm giao lưu mật độ cao tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nhanh chóng.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết không thể để học sinh nghỉ lâu hơn vì ngày thi tốt nghiệp không đổi. Ảnh: Quang Huy.

Ông Nguyễn Thành Phong nêu quan điểm của TP.HCM là cho học sinh tiếp tục nghỉ hết tháng 3 bởi lo ngại ý thức tự bảo vệ bản thân của học sinh còn thấp, việc đi học lại sẽ nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết để có thể cho học sinh nghỉ hết tháng 3, Bộ Giáo dục sẽ phải lùi lại thời gian thi tốt nghiệp THPT. Nếu không, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ, kết quả học tập của học sinh.



Nói về quyết định cho học sinh lớp 12 đi học sớm hơn các cấp khác, ông Phong chia sẻ, việc TP.HCM cho học sinh lớp 12 nghỉ hết 8/3 là đã kịch khung bởi cần đảm bảo thời gian cho các em học bù. Nếu thời gian thi THPT vẫn giữ nguyên, không thể để các em nghỉ lâu hơn.

Mặt khác, thời gian nghỉ học kéo dài khiến nhiều phụ huynh quan tâm về vấn đề thu học phí. Liên quan đến việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các trường chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học. Cơ sở giáo dục phổ thông không được thu học phí quá 9 tháng.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở chỉ đạo nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Dọn dẹp, khử trùng lớp học chuẩn bị đón học sinh trở lại trường