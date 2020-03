Học trực tuyến trên kênh nào, đài truyền hình nào?

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam, Việt Nam đang bước vào giai đoạn 2 trong cuộc phòng chống dịch COVID-19 kể từ khi phát hiện ca nhiễm thứ 17 vào ngày 6/3. Giai đoạn 2 này sẽ khó khăn hơn giai đoạn 1 vì đã có hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19.

Trước việc Hà Nội xuất hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho học sinh trên địa bàn TP Hà Nội nghỉ đến hết ngày 15/3.

Để không ảnh hưởng đến thời gian học, tiến trình ôn thi và thi cử của học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội triển khai mô hình dạy học trên truyền hình với học sinh lớp 9 và lớp 12 kể từ ngày 9/3. Chương trình này nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

Không chỉ Hà Nội, trước đó nhiều tỉnh đã áp dụng cách dạy trực tuyến trên sóng truyền hình

Theo tin từ tờ Giáo dục Việt Nam, chương trình học trên truyền hình cho học sinh cuối cấp 2 và 3 là các bài giảng mới. Những bài giảng này được các thầy giáo, cô giáo vững chuyên môn và có kinh nghiệm của các trường THCS, THPT trên địa bàn TP Hà Nội thiết kế, ghi hình. Các bài giảng được xây dựng tiếp nối với các bài học mà các em đang được học trước khi kỳ nghỉ phòng chống dịch bắt đầu.

Học sinh lớp 9 sẽ học Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Học sinh lớp 12 sẽ học Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hà Nội sáng ngày 7/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: “Việc học qua truyền hình, các bên đã họp lên kế hoạch và chuẩn bị các nội dung học phục vụ cho hình thức học tập này”.

Không chỉ có Hà Nội, trước đó, ngày 3/3, Sở GD&ĐT Nam Định cũng đã tổ chức sản xuất và phát sóng các chủ đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 trên truyền hình. Ngày 21/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đưa ra thông báo lịch phát sóng chương trình ôn tập kiến thức môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh trên sóng truyền hình Vĩnh Long.

Địa phương đầu tiên phát sóng chương trình dạy trực tuyến thông qua sóng truyền hình từ 17/2 là Sở GD&ĐT Đồng Nai, phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai thực hiện.

Lịch học và hướng dẫn cách học trên truyền hình Hà Nội

Chương trình “Học trên truyền hình” được phát sóng trên kênh 1 – Đài truyền hình Hà Nội (tuần từ 9/3/2020 – 14/3/2020). Lịch phát sóng cụ thể như sau:

Lịch phát sóng các môn học

Được biết, từ 9h15 ngày 9/3, các bài giảng cho học sinh lớp 9 và 12 sẽ được phát sóng. Chương trình truyền hình sẽ được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh 1 – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà NỘi để các em học sinh tham gia học tập. Ngoài ra, học sinh có thể học trực tuyến và xem lại trên website HANOITV.vn, fanpage HANOITV.vn.

Học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 có thể học theo một trong những cách sau:

1. Học trực tiếp khi phát sóng

- Các chương trình học được phát sóng trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội.

- Học sinh có thể học trực tuyến rên website: hanoitv.vn bấm vào mục LIVE TV (Truyền hình trực tuyến)

- Xem trực tuyến trên ứng dụng App "HanoiClix" khi tải ứng dụng về từ App Store và Google Store ở mục "H1 trực tiếp" trên trang chủ, hoặc vào đường dẫn: Tin tức 24 giờ > H1 Live

Cô Quang Thị Hoàn, Trường THCS Đống Đa, Hà Nội dạy 30 phút môn tiếng Anh lớp 9 sáng 9/3

2. Học lại theo các chương trình đã được up lên 2 hạ tầng

- Trên website hanoitv.vn: đăng nhập vào Video > Học trên truyền hình

- Trên ứng dụng App "HanoiClix" vào mục "Học Online" để xem

3. Like fanpage HANOITV.vn để theo dõi các chương trình học hàng ngày được chia sẻ lên page

Giáo viên dạy “Học trên truyền hình” là những người có kinh nghiệm trong giảng dạy các môn học đó được chọn từ các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 24/2, học sinh lớp 9 và 12 tại TP Hồ Chí Minh đã tự ôn tập ở nhà thông qua các bài hướng dẫn trên sóng truyền hình. Việc ôn tập do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giúp học sinh ôn luyện bài vở trong quá trình nghỉ vì dịch COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố kính đề nghị Lãnh đạo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Ban Khoa giáo phối hợp tổ chức phát sóng trên kênh HTV Key các chủ đề kiến thức dành cho học sinh khối 9, 12.

Theo đó, lịch phát sóng các môn học cụ thể như sau:

Buổi sáng: 8h, 9h, 10h với các môn lần lượt là Toán, Văn và Tiếng Anh của khối lớp 9.

Buổi chiều: 14h, 15h, 16h với các môn lần lượt là Toán, Vật lý và Hóa học của khối lớp 12.

Lên phương án dạy học trực tuyến mùa dịch

Nga Đỗ (t/h)