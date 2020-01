Hội chị em U40 mặc croptop khoe dáng chất chơi, giới trẻ ngậm ngùi `không có cửa`

Thời gian gần đây, trào lưu khoe phụ huynh "cực phẩm" trên mạng xã hội khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Mấy ai ngờ những ông bố, bà mẹ vẫn thấy hàng ngày lại chính là những hot boy, hot girl đời đầu, với phong cách chất chơi và nhan sắc không phải dạng vừa khiến giới trẻ ngậm ngùi xuýt xoa "không có cửa". Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh đã từng lừng lẫy ăn chơi hồi trẻ, đến khi làm bố làm mẹ vẫn giữ vững được phong cách và nhan sắc đỉnh cao, chứng minh cho giới trẻ thấy "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Thu Trúc khoe ảnh chụp cùng mẹ

Cô bạn có tên Thu Trúc (17 tuổi) mới đây đã khiến cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi khoe ảnh mẹ mình cùng hội chị em U40 chụp ảnh cực xì tai. Một bà mẹ đã 39 tuổi cùng hội chị em mặc croptop khoe dáng nuột và nhan sắc không đùa được đâu, khiến giới trẻ xuýt xoa ngưỡng mộ.

Thần thái đỉnh cao

Dù đã 39 tuổi, cô Thu Thủy - mẹ Thu Trúc vẫn sở hữu vóc dáng thanh mảnh, thon thả như thời con gái cùng mái tóc dài suôn mượt dịu dàng. Gương mặt cô dường như không có dấu hiệu của tuổi tác, dáng vóc vẫn cực kì thon gọn. Nhìn ảnh cô Thủy mặc croptop phối cùng quần jeans, chụp ảnh với hội chị em khiến không ít người ngỡ ngàng, nhẩm đoán chắc chỉ ngoài 20 tuổi là cùng.

Hội chị em U40 vẫn không ngại diện áo croptop

Hội chị em của cô Thủy cũng trẻ trung không kém, nhìn ảnh "check-in" du lịch của họ mới thấy thanh lịch và phong cách chẳng kém gì các bạn trẻ bây giờ. Trúc chia sẻ, mẹ của em hiện đang làm công việc bán hàng online, tính tình thường ngày rất mạnh mẽ, độc lập. Trúc kể mẹ mình rất thích đi du lịch, khám phá, thường đi chơi với hội chị em và luôn nhớ chụp ảnh tự sướng để lưu giữ kỉ niệm. Ảnh cô Thủy chụp cùng hội chị em U40 luôn có concept nhất định, mặc quần áo cùng tông màu rất hợp mốt và cũng không thiếu những bức ảnh tạo dáng siêu ngầu.

Mặc đồ cùng tông, chụp ảnh kiểu chị em tình thương mến thương

Có mẹ "xì-tin" và phong cách đến vậy nhưng Thu Trúc cũng có chút áp lực. Cô bạn hóm hỉnh chia sẻ:"Mình mà đẹp được như mẹ thì chắc là không ế đến giờ", đúng là không ngờ có mẹ đẹp cũng lợi bất cập hại không ngờ...

Your browser does not support HTML5 video.

Giới trẻ bây giờ đi du lịch chỉ cốt để checkin sống ảo?

Chi Nguyễn (t/h)