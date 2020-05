Hội đồng thẩm phán: Lời khai mâu thuẫn của Hải đã được làm rõ nên không hủy án để điều tra lại

Nhưng phía VKSND tối cao vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm đã nêu trong kháng nghị đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. VKSND tối cao cho rằng, không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan mà kháng nghị công tác tố tụng có nhiều sai sót nghiêm trọng.

Chiều nay, phiên xử tiếp tục làm việc. 15h30, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ thay mặt HĐTP TAND tối cao công bố phán quyết giám đốc thẩm về vụ án Hồ Duy Hải.

Theo kháng nghị của VKSND tối cao, không có nhân chứng nào khẳng định được Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, kết luận của Hội đồng Thẩm phán cho rằng kháng nghị trên là không đúng. Thêm nữa, theo kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, lời khai của Hải có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là các lời khai của Hải liên quan đến hành vi hiếp dâm chị H..

Sau đó, Hải khống chế chị H. nhưng chưa làm được gì thì chị H. đạp vào bụng bật ra. Chị H. bật dậy chạy ra ngoài.

Đến 15h57, Hội đồng thẩm phán cho rằng, dù Hải có lời khai mâu thuẫn nhưng những mâu thuẫn này đã được cơ quan điều tra làm rõ nên không cần hủy án để điều tra lại.

