Hội đồng thẩm phán: Tòa cấp sơ thẩm kết án đúng tội, kháng nghị của VKSNDTC không đúng pháp luật

Về kháng nghị của Viện trường VKSND tối cao cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai của Hải về việc tiêu thụ số tài sản chiếm đoạt được. HĐTP nhận định, cơ quan điều tra đã xác định tại các cửa hàng nơi Hải khai bán tài sản, chỉ có người bán tài sản mới biết cụ thể địa chỉ bán, do vậy, không cần thiết phải điều tra lại.

HĐTP bác kháng nghị của VKSND tối cao về vụ Hồ Duy Hải

Về kháng nghị cho rằng cơ quan điều tra tiến hành tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng ví dụ như: Khám nghiệm hiện trường nhưng không thu giữ vật chứng của vụ án. Cái thớt, chiếc ghế là vật chứng quan trọng và là vật mang dấu vết tội phạm. Khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận, chụp ảnh nhưng không thu giữ để truy nguyên là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Không giám định để xác định thời điểm chết của nạn nhân . Không trưng cầu giám định ngay dấu vết máu thu được khi khám nghiệm hiện trường mà để 4 tháng sau mới kết luận “mẫu dấu vết ghi thu ở ngoài cửa nhà sau và trong nhà vệ sinh Bưu điện Cầu Voi là máu người, không xác định được nhóm máu do đã bị phân huỷ”. Thêm nữa, lời khai đầu ngày 30/3/2008 của Hồ Duy Hải, không nhận tội nhưng lời khai này và một số lời khai của nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án.

HĐTP cho rằng, những kiến nghị của Viện trưởng VKSND tối cao là đúng nhưng những sai sót này không làm thay đổi bản chất vụ án. Đề nghị cơ quan điều tra tỉnh Long An tiến hành kiểm điểm làm rõ việc này.

HĐTP công bố bản án

Còn liên quan đến 2 vật chứng quan trọng được cơ quan điều tra yêu cầu nhân chứng vụ án mua rồi đưa vào hồ sơ vụ án, HĐTP cho rằng, việc mua là để nhận dạng, phục vụ điều tra, không phải là công cụ gây án.

Your browser does not support HTML5 video.

Đề nghị thực nghiệm lại hiện trường vụ án Hồ Duy Hải