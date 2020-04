Hội nhà báo Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ báo chí giữa mùa dịch COVID-19

Vì thế “với mong muốn hỗ trợ các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên mặt trận thông tin tuyên truyền theo chủ trương “Chống dịch như chống giặc”, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các cơ quan báo chí.

Phóng viên tác nghiệp ở Vĩnh Phúc thời điểm Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 1

Ví dụ như: Mua sắm vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch của cơ quan và phóng viên tác nghiệp tại hiện trường; bổ sung trang thiết bị công nghệ phục vụ các kênh họp chuyên môn trực tuyến hoặc tổ chức các sự kiện trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch; điều tiết bổ sung cho Quỹ bổ sung thu nhập, đảm bảo để cán bộ, phóng viên an tâm tác nghiệp trong thời gian tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ trong suốt thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới”, công văn của Hội nhà báo nêu rõ.

Theo thông báo từ Bộ Y tế, chiều ngày 12/3, nữ nhà báo có cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam. Đến ngày 26/3, cựu đại sứ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 148). Đến ngày 29/3, nhà báo H. có kết quả dương tính với COVID-19, được coi là bệnh nhân 183 của Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà