Hơn 10.000 người dùng trả phí để vào `phòng chat thứ N`, có cả người nổi tiếng, giáo sư, CEO

Theo đài CBS, một nạn nhân cho hay phòng chat nơi các video dâm dục, bạo lực được đăng lên có tên là Phòng tiến sĩ - do Baksa (tiến sĩ) tức Cho Joo Bin điều hày. Nếu muốn tham gia, các thành viên phải trả tối thiểu 250.000 won (tương đương 4,7 triệu đồng) đến 1.550.000 won (khoảng 29 triệu đồng) để có thể xem video.

Hiện tại, phía cảnh sát đã xác định được 74 nạn nhân của bê bối tình dục này, tuy nhiên nhiều người chưa sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình công khai. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân này, có khoảng 16 người là trẻ vị thành niên, có người phải quay video khiêu dâm từ hồi cấp 2, thậm chí có nạn nhân chỉ mới 9 tuổi.

Kẻ cầm đầu "phòng chat thứ N" là tài khoản Baksa - tức Cho Joo Bin, 25 tuổi, tốt nghiệp một trường chất lượng cao Inha Technical College (Cao đẳng Kỹ thuật Inha), thậm chí còn từng là sinh viên chăm chỉ với điểm trung bình tuyệt đối - tức GPA 4.0 (theo hệ 4).

Vụ án phòng chat thứ N- Sao Hàn phẫn nộ, tiết lộ kẻ cầm đầu, thành tích học tập khủng