Hơn 70 học sinh ở Indonesia bị anh chị khóa trên trừng phạt bằng cách… ép ăn phân người

Tờ Asia One đưa tin, có 77 học sinh lớp 7 thuộc trường THCS Chủng viện Bunda Segala Bangsa đã bị hai học sinh khóa trên bắt nạt bằng cách ép ăn phân người. Các nạn nhân nói rằng sự việc xảy ra sau khi các em trở về ký túc xá để nghỉ trưa. Và đây là một phương thức trừng phạt kinh dị.

Phụ huynh chất vấn ban giám hiệu về sự việc trên

Các em học sinh mô tả rằng, hai kẻ kinh dị đó đã lấy thìa và xúc phân đút vào miệng các em nhỏ tuổi hơn. Sau đó, chúng đe dọa nạn nhân không được tố cáo việc này với nhà trường hoặc bố mẹ.

Tuy nhiên, một nạn nhân trong số đó đã quá sợ hãi và bỏ về nhà báo với gia đình . Các phụ huynh ngay lập tức đến trước và tỏ ra vô cùng phẫn nộ về hành động trên. Mẹ của một em học sinh lớp 7 yêu cầu những học sinh liên quan đến vụ bạo lực học đường man rợ này phải bị trừng phạt thích đáng.

Chẳng có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận được sự việc trên. Và chắc chắn những học sinh đó thực sự có vấn đề, phụ huynh này nói trong cuộc họp mặt tại trường.

Nhà trường quyết định đuổi học hai học sinh có trò "trừng phạt" man rợ trên

Cô Hetty Hendriyani – một phụ huynh có con là nạn nhân nói rằng: “Chúng tôi gửi con cái tới trường để được giáo dục thành một người tốt, chứ không phải để bị đối xử thậm tệ như thế này. Đây là một điều đáng thất vọng”.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức một buổi họp với các bậc cha mẹ học sinh để giải quyết vấn đề trên. Họ quyết định đuổi học hai thủ phạm.

Bạo lực học đường, đã đến lúc phải mạnh tay xử lý

Nga Đỗ (t/h)