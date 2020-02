Hơn 70 thanh niên vác hung khí đi “huyết chiến” ở Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 15 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy a ở khu vực 2/9, phường 11, TP Vũng Tàu.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn nên Phan Văn Thanh (17 tuổi, ngụ tại phường 10, TP Vũng Tàu) và Lê Phạm Tuyển (17 tuổi, ngụ tại phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu) đã hẹn nhau tại khu vực đường 2/9, phường 11, TP Vũng Tàu để giải quyết.

Khoảng 14h ngày 18/2, Khánh rử thêm 30 thanh niên (tuổi từ 16 – 32) đi tìm Tuyển để “xử”. Khi nhóm này đi đến khu vực Long Cung (phường 10) thì thấy lực lượng chức năng đang tuần tra nên đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực 2/9.

Đối tượng Khánh (áo đen) bị Công an bắt giữ

Để chuẩn bị cho cuộc “huyết chiến”, nhóm của Khánh đã chuẩn bị gạch đá, hung khí, bom, xăng… Cùng thời điểm, Khánh cũng huy động nhiều anh em của mình, chuẩn bị hung khí để đến địa điểm đã hẹn.

Khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Khánh đi trên 20 xe máy đến địa điểm 2/89 để tìm đối tượng Tuyển nhưng không gặp. Sau đó, nhóm này tiếp tục di chuyển trên đường với mục đích tìm Tuyển và đồng bọn để vây đánh.

Khi chúng di chuyển đến giao lộc 2/9 – Đô Lương thì bị nhóm của Tuyển (khoảng 40 người) đang đứng chờ sắn, trong người thủ nhiều hung khí nguy hiểm. Thấy đối thủ, Nguyễn Quốc An (người trong nhóm Khánh) đang đứng thì bị nhóm của Tuyển phóng dao trúng lưng, gây thương tích. Thấy vậy, nhóm của Khánh bỏ chạy toán loạn.

Sau khi đã ổn định lực lượng, nhóm của Khánh quay lại tìm nhóm của Tuyển để “rửa hận” nhưng bị công an phát hiện, bắt giữ. Qua điều tra, Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 15 đối tượng trong nhóm của Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)