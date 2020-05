Kinh hoàng hỗn chiến giữa đêm tại Bình Định, nam thanh niên chém đứt tay rồi tử vong

Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên đã tử vong lúc 0 giờ 15 phút ngày 16/5 tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Mới đây, trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào khuya ngày 15/5. Ngay lập tức, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người.

Từ đoạn clip có thể thấy, hàng chục thanh niên mang theo mã tấu và kiếm tự chế lao vào chém nhau ngay giữa phố. Sau vụ hỗn chiến, một nam thanh niên trong số này đã bị chém đứt tay, nằm gục bên đường và tử vong. Khi đó, nhóm người kia cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip được chia sẻ.





Liên quan đến vụ việc, báo Người Lao Động dẫn theo một nguồn tin riêng của phóng viên sáng 16/5 cho biết, thanh niên bị chém gục giữa đường trong đoạn clip chính là anh L.Đ.Đ (27 tuổi; ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện , anh Đ. đã tử vong vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 16/5.





Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút khuya ngày 15/5 đã xảy ra một cuộc ẩu đả trước tòa nhà Trung tâm Thương mại chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) giữa hai băng nhóm với hàng chục thanh niên.

Trong lúc 2 nhóm dùng hung khí đâm chém nhau, anh L.Đ.Đ bị chém đứt lìa cánh tay nằm gục tại chỗ. Dù phát hiện ra điều này nhưng nhóm thanh niên vẫn rời khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân nằm thoi thóp giữa đường.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, anh Đ. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo VTC News, sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng gây ra vụ chém người đã bỏ trốn. Ban đầu xác định, các đối tượng trong vụ hỗn chiến đều ở thành phố Quy Nhơn.

Ngay trong đêm, lực công an TP. Quy Nhơn đã phối hợp với công an tỉnh truy xét các đối tượng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm nhóm côn đồ gây ra vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật

Thùy Nguyễn (T/h)