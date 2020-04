Hỗn chiến lúc đưa tang vì không cho đi qua phần đất đang tranh chấp khiến nhiều người nhập viện

Ngày 12/4, ông Trần Quốc Sự, Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng do một đoàn đưa tang bị ngăn không cho đi qua phần đất đang tranh chấp.

Đám đưa tang bị chặn lại do đi qua phần đất đang tranh chấp

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày, khi gia đình ông Nguyễn Văn Thành (ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây) cùng người thân đang đưa vợ ông Thành đi an táng.

Clip ghi lại cảnh hỗn chiến lan truyền trên mạng xã hội



Trên đường tới nghĩa trang, đoàn đưa tang có đi qua phần đất đang tranh chấp với gia đình ông Đặng Văn Minh ở giáp ranh. Do đó, gia đình ông Minh ngăn không cho đoàn đưa tang nhà ông Thành đi qua, dẫn đến ẩu đả giữa gia đình hai bên.

Nhiều người già và Trẻ em cũng mang theo hung khí



Theo clip ghi lại đã có hàng chục người lao vào ẩu đả kể cả trẻ em, phụ nữ và người già. Nhiều người mang theo gậy guộc, hung khí. Hai bên ẩu đả chừng 5 phút mới dừng lại khi có mặt của lực lượng chức năng.

"Nhận được tin báo, chúng tôi cho lực lượng xuống hiện trường can thiệp kịp thời. Nếu không thì hậu quả khó lường vì trong lúc đánh nhau có nhiều hung khí nguy hiểm", ông Sự cho biết.

Theo clip ghi lại có ít nhất 3 người bị thương. Ông Sự cho biết những người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải điều trị.

Hàng chục người lao vào ẩu đả



Cũng theo Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây, vụ tranh chấp đất giữa ông Thành và ông Minh đang được TAND huyện Đông Hải thụ lý. Ông Thành là nguyên đơn khởi kiện.



Hà Ly (t/h)