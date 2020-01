Hỗn chiến ở Hưng Yên: Chủ quán cơm vung dao chém tài xế xe khách điên cuồng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn chiến xảy ra trên địa bản tỉnh Hưng Yên.

Nhóm người lao nhau vào hỗn chiến kinh hoàng ngay giữa đường

Theo nội dung clip, một nhóm khoảng 10 người đàn ông lao vào ẩu đả, xô xát nhau giữa đường. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm dao chạy ra, vung dao chém tới tấp vào người đàn ông cởi trần. Người này cố gắng bò dậy chạy thoát nhưng vẫn bị nhóm người dùng chân đấm đá và chém điên cuồng.

Sự việc xảy ra ngay ngoài đường, thời điểm đó cũng có không ít người qua lại, tuy nhiên không ai dám can ngăn.

Báo Giao Thông đưa tin, những người dân chứng kiến sự việc cho biết, người đàn ông vung dao chém người trong clip là chủ quán cơm tại khu vực. Không hiểu giữa người này và chủ xe khách tuyến Thái Bình có mâu thuẫn gì mà hai bên đã lao vào hỗn chiến hung hãn như vậy.

Được biết, vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào khoảng 21h30 tối qua 15/1 trên QL39A đoạn qua xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên . Sau sự việc đã có một người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nguồn: OFFB

Kiều Đỗ (t/h)