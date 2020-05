Cãi nhau với bà bầu, nam shipper bị người đàn ông đánh tới tấp, phải nhập viện

Sự chú ý của cộng đồng mạng đang hướng về một đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper bị đánh trước sảnh một ngân hàng.



Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h23 ngày 15/5, trước sảnh một tòa ngân hàng ở TP.Móng Cái, Quảng Ninh.





Qua hình trích xuất từ camera an ninh, người giao hàng này với một người phụ nữ mang bầu đã có lời qua tiếng lại với nhau, trên vỉa hè. Theo người đăng tải clip, trước đó, vị khách nữ đã yêu cầu nam shipper giao hàng lên tầng 4 của tòa nhà, nhưng anh ta không đồng ý.



Khi xuống đến nơi nhận hàng, giữa hai người xảy ra cãi vã. Cô này cũng nhiều lần đánh nam thanh niên. Một lúc sau, có một người đàn ông khác đi tới và bất ngờ đánh nam shipper túi bụi. Lúc đó, nạn nhân là anh shipper chỉ biết ôm đầu, tránh ra chỗ khác.

Người đàn ông từ đâu tới bất ngờ đánh túi bụi nam shipper





Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ gần đó đã lên tiếng can ngăn, tuy nhiên, người đàn ông kia vẫn không dừng lại. Cũng theo người đăng tải, nam shipper sau đó đã phải nhập viện điều trị.



Phản ứng của cộng đồng mạng sau khi xem clip trên đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích gay gắt hành động đánh người của người đàn ông trên.



“Dù trong trường hợp gì thì đánh người vẫn không bao giờ được ủng hộ. Lại còn đánh thanh niên kia tới tấp ngay trước ngân hàng. Thật không chấp nhận được”., một tài khoản Facebook cho hay.

Minh Tú (t/h)