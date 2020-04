Mèo cưng được xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi chủ bị nhiễm bệnh

Asiaone dẫn lại thông báo của bộ Nông nghiệp và Thủy sản Hong Kong cho biết, một chú mèo cưng ở đây đã được xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với virus corona chủng mới sau khi chủ nhân bị nhiễm COVID-19. Đặc biệt, chú mèo này không hề có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh.

Nhà chức trách Hong Kong cho biết, chú mèo này sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra. Ảnh minh họa.



Các mẫu được lấy từ miệng, mũi và trực tràng của mèo được gửi đi kiểm dịch vào ngày 30/3, sau 1 ngày thì cho kết quả dương tính. Nhà chức trách Hong Kong cho biết, chú mèo này sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra.



Trong một thông báo cuối ngày 31/3, bộ Nông nghiệp Hong Kong cho biết, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy, động vật có thể là nguồn lây nhiễm COVID-19, do đó các chủ sở hữu không nên bỏ rơi thú cưng của mình.



Trên trang web riêng, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tuyên bố, đồng ý với ý kiến rằng, chưa bằng chứng nào cho thấy chó, mèo hay bất kỳ thú cưng nào có thể truyền bệnh COVID-19.



Đây là trường hợp thứ 3 về động vật được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ở Hong Kong. Trước đó, cũng có 2 chú chó cho kết quả dương tính và dương tính yếu với loại virus này nhưng chưa rõ nguồn lây từ đâu.

Trước đó, cũng có 2 chú chó cho kết quả dương tính và dương tính yếu với loại virus này nhưng chưa rõ nguồn lây từ đâu. Ảnh minh họa.



Chỉ có một trường hợp khác cũng là mèo được xác định nhiễm COVID-19 ở Bỉ, được cho là đã bị nhiễm bệnh từ chủ nhân, theo một tuyên bố từ Hiệp hội Thú y Hồng Kông.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (Theo Asiaone)