Hong Kong: Mua khẩu trang giấy để cúng người chết vào Tết Thanh Minh

Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ quan trọng ở các nước phương Đông. Nhân ngày Thanh minh, người dân các nước có nền văn hóa tương đồng và chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đều có tục đi tảo mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ.



Trong những ngày này, người dân thường ra mộ tổ tiên để dọn dẹp, thắp hương cúng bái. Thanh Minh năm nay tơi vào ngày 4/4 dương lịch (tức 12/3 âm lịch). Đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên Tết Thanh Minh năm nay người dân đều hạn chế ra đường.

Ở Hong Kong, doanh thu của những cửa hàng bán vàng mã bình thường năm nay giảm hẳn, nhiều người dân chuyển hướng sang mua các vật phẩm y tế giấy để cúng Tết Thanh Minh.



Trước đó, để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới gây ra đại dịch COVID-19, chính quyền Hong Kong đã ban hành lệnh cấm tụ tập trên 4 người nơi công cộng. Lệnh cấm này khiến người dân hạn chế ra ngoài tảo mộ trong Tết Thanh Minh hơn so với những năm trước.

Theo ông To - một chủ quán bán hàng mã ở Hong Kong, năm nay tình hình buôn bán ế ẩm, vàng mã rất ít người mua. Tết Thanh Minh đúng vào thời điểm dịch nên nhiều khách hàng trẻ có xu hướng mua đồ vàng mã liên quan đến chăm sóc Sức Khỏe



Ông Kwan - một người bán hàng khác cũng cho biết, rất nhiều người hỏi ông có bán khẩu trang giấy hay đồ y tế bằng giấy hay không để mua về đốt. Tuy nhiên thực tế thì khẩu trang thật còn rẻ hơn cả khẩu trang giấy ở các cửa hàng vàng mã.

Nghệ nhân của cửa hàng Po Wah - ông Au Yeung Ping-chi cũng từng làm hai chiếc khẩu trang giấy dù không bán cho khách. Mỗi chiếc khẩu trang 3 lớp giống hệt bản thân ông phải cần mẫn làm hơn 1 tiếng mới xong.

Mỗi chiếc khẩu trang giấy có giá khoảng 0,4- 0,6 USD, đắt hơn hẳn hàng thật. “Chi phí nguyên liệu và quy trình thủ công làm giá thành đồ giả đắt hơn đồ thật”, ông giải thích.

Nhiều cửa hàng vàng mã doanh thu giảm một nửa so với mọi năm, thậm chí còn hơn. Tuy nhiên, đối với họ không lỗ là được, chứ không mong gì đến lãi.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Thùy Nguyễn (t/h)