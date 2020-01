Họp báo sau trận U23 Việt Nam vs U23 UAE: Thầy Park hài lòng với kết quả chung cuộc

17h15 ngày 10/1, đội tuyển U23 Việt Nam có trận ra quân gặp U23 UAE – đội báo được đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Đây cũng là trận đấu được giới phân tích rất quan tâm, họ đánh giá đây là một trong những trận đáng xem nhất Vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Hôm nay, thầy trò ông Park ra sân với mục tiêu có trận đấu mở màn thành công để tiến đến tấm vé tham dự Olympic mùa hè ở Tokyo. U23 Việt Nam có trận đấu năng nổ, nhiều lần áp đảo được cầu môn đội bạn, song vẫn không có bàn thắng. Kết quả chung cuộc là tỷ số hòa 0 – 0.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Park Hang Seo đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận định, đây là một trận đấu khó khăn. Các cầu thủ chịu áp lực khi đây là trạn đấu đầu tiên của chúng tôi trong một giải đấu lớn”, thầy Park nói.

Cũng theo ông Park, 1 điểm trong trận này là kết quả có thể chấp nhận được. Ông Park cũng gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực của các cầu thủ để có một kết quả tốt.

Ông Park cảm thấy hài lòng với trận đấu hôm nay

Trong buổi họp báo, các phóng viên rất quan tâm đến việc, tại sao thầy Park lại đưa Đình Trọng vào sân trong khi anh chưa có được phong độ tốt nhất? Thầy Park trả lời, ông làm vậy là để đánh giá hậu vệ này có thể đá chính được hay không. Ông Park cho biết, sau trận đấu ông sẽ có buổi nói chuyện riêng với Đình Trọng xem cậu ấy đã có cảm giác bóng đến đâu và có thể tham gia được bao nhiêu thời gian của trận đấu.

Còn với quyết định giao cầu môn cho Tiến Dũng, ông Park chia sẻ: “Ban huấn luyện luôn chọn những cầu thủ tốt nhất để ra sân thi đấu. Thái độ trong mỗ buổi tập là điều rất quan trọng. Cầu thủ nào có được sự tập trung sẽ được trao cơ hội. Bên cạnh đó, Tiến Dũng cũng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế nên tôi quyết định chọn cậu ấy".

Ngoài ra, thầy Park cũng dành những lời khen ngợi cho Việt Anh bởi cậu đã làm tốt vai trò của mình khi Tấn Tài bị treo giò trong trận đấu này. Các cầu thủ khác cũng đã chơi nỗ lực hết mình.

Đối với công nghệ VAR, ông Park nói rằng, trong trận này ông không phàn nàn điều gì, ông tin tưởng vào quyết định của các trọng tài. Còn việc liên tục thay các cầu thủ đã bị thẻ ra ngoài là để đảm bảo an toàn cho thế trận, ông không muốn có sai sót gì xảy ra.

Trong trận đấu hôm nay, U23 Việt nam có màn thể hiện khá tốt và đã giành 1 điểm trước U23 UAE. Vào ngày 13/1 tới đây, các cầu thủ của chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 2 trong vòng bảng D.

Your browser does not support HTML5 video.

Thầy trò ông Park tri ấn cổ động viên sau trận đấu

Nga Đỗ (t/h)