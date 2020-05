Your browser does not support HTML5 video.

Hốt hoảng giải cứu bé gái bất ngờ bị hải cẩu lôi xuống nước 10:06 06/05/2020 Một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang cùng gia đình tham quan tại bến tàu bất ngờ bị một con hải cẩu lôi xuống nước. Mọi người hốt hoảng giải cứu cô bé...