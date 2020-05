Your browser does not support HTML5 video.

Hốt hoảng khi thang máy sập cửa, kính cường lực vỡ vụn suýt đè trúng người bên trong 09:27 15/05/2020 Chứng kiến cảnh tấm kính cường lực vỡ vụn sau khi cửa thang máy đóng lại, nhiều người đã không khỏi rùng mình. May mắn là 2 người đứng bên trong thang không ai bị thương.