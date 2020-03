Hotgirl 'bắp cần bơ' lại bị cư dân mạng ném đá vì phát ngôn gây sốc 'thà học ngu mà làm ra tiền'

Trong những ngày gần đây, cái tên Trần Thanh Tâm đang dần hot trở lại trên mạng xã hội . Tuy nhiên, đây có lẽ là trường hợp tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng khi hotgirl 'bắp cần bơ' liên tục vướng vào chuyện lùm xùm. Scandal mới đây nhất của cô nàng là phát ngôn gây sốc liên quan đến chuyện học hành.

Theo đó, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau một câu nói được cho là của hotgirl 'bắp cần bơ' như sau: "Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25,30 điểm mà không kiếm được đồng nào". Cư dân mạng đã nhanh chóng truy tìm tung tích của câu nói gây sốc kia, và có vẻ như cô nàng đã nói như vậy thật. Nói có sách, mách có chứng, ai đó đã ghi loại đoạn livestream của cô nàng về phát ngôn này.

Có vẻ câu nói trên được cắt từ video livestream của hotgirl 'bắp cần bơ' trên tiktok. Cô nàng nói rằng: "Điểm chưa tới 15 à em? Ừ, cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà, ừ chị học ngu lắm nhưng mà chị kiếm ra tiền còn hơn những người được 25 điểm, 30 điểm nhưng mà không kiếm được đồng nào hết trơn". Có vẻ cô nàng đang đôi co với một bạn fan nào đó, kèm theo thái độ có phần tự tin, đắc thắng.

Sau khi câu nói trên được lan truyền, nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hotgirl này. Một số cho rằng việc học trước sau vẫn quan trọng, người kiếm được tiền là rất tốt nhưng nếu đảm bảo được việc học thì sẽ càng tốt hơn. Dù vậy, nhiều người lại đồng tình với cô nàng khi cho rằng có thể đi lên bằng nhiều con đường chứ không nhất thiết phải học đại học, chẳng qua Thanh Tâm nói chuyện hơi bỗ bã thôi.





Hiện câu nói trên của Trần Thanh Tâm vẫn tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Cách đây vài ngày, nhiều bức ảnh được cho là "nhan sắc thật" của hotgirl này được tung lên mạng khiến nhiều người khá ngạc nhiên. Những bức hình chụp vội khoảnh khắc có phần kém xinh của cô nàng ở hậu trường đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh này, hotgirl "bắp cần bơ" có phần mũm mĩm hơn trông thấy, mặt khá tròn thay vì v-line như ảnh selfie . Điều này khiến nhiều người cho rằng đây mới là nhan sắc thật của Thanh Tâm khi chụp bằng cam thường mà không có app chỉnh sửa thon mặt, làm trắng da,...

Chi Nguyễn (t/h)