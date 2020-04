Hotgirl 'bắp cần bơ' lên tiếng sau khi bị tố làm người thứ ba

Hotgirl 'bắp cần bơ' Trần Thanh Tâm không phải là một cái tên quá xa lạ với cư dân mạng thời gian gần đây. Cô nổi danh MXH sau loạt clip thả thính đốn tim cư dân mạng như "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ", "Yêu em đừng để em buồn",... Thời gian đầu, hotgirl sinh năm 2000 này nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội và được nhiều người yêu mến.

Cô nàng vốn nổi danh từ loạt clip thả thính dễ thương

Tuy nhiên, sau đó hotgirl 'bắp cần bơ' liên tục vướng vào những vụ 'scandal' khiến danh tiếng của cô nàng xấu đi trông thấy. Từ việc lộ nhan sắc thật kém xinh, ảnh ảo, đến những phát ngôn chói tai về điểm số, Trần Thanh Tâm liên tục bị cư dân mạng ném đá. Đáng chú ý, tin đồn gần đây nhất tố cô nàng là " người thứ ba " cùng chuỗi hình ảnh ăn chơi thả cửa ở bar, hút vape,... khiến dân tình vô cùng ngán ngẩm.

Bị tố là thường xuyên lên bar chơi bời, hút vape

Sau khi loạt scandal làm "Tuesday" và lộ ảnh ăn chơi bị lan truyền trên mạng, mãi tới gần đây hotgirl này mới lên tiếng đính chính. Về vụ hình ảnh đi bar, quản lý của Thanh Tâm chia sẻ với PV Trí thức trẻ: "Những hình ảnh trong bar là của một người bạn Tâm đi chơi, thấy một người rất giống Tâm nên đã chụp lại để đùa vui. Mình khẳng định thời điểm đó Tâm đang ở nhà. Chính Tâm cũng rất ngạc nhiên khi một người chị hỏi rằng ảnh đó có phải bạn mình không. Hơn nữa, điện thoại Tâm dùng là iPhone chứ không phải giống điện thoại trong ảnh kia. Còn về chiếc đồng hồ mà người trong ảnh đeo giống với kiểu đồng hồ Tâm từng đeo thì đây là chuyện khá bình thường vì mẫu này rất nổi tiếng và không hiếm người sử dụng. Tâm cũng chỉ đeo đồng hồ này để PR rồi không sử dụng nhiều nữa". Về hình ảnh Thanh Tâm hút vape, người quản lý cũng cho biết đây là bức ảnh cũ, cô chỉ mượn của bạn bè để chụp cho vui chứ không biết dùng.

Bị nghi ngờ là người thứ ba chen chân vào chuyện tình người khác

Quản lý Thanh Tâm cũng đính chính về tin đồn hotgirl 'bắp cần bơ' chen chân vào mối quan hệ của người khác. Được biết, Tâm có quen biết và tìm hiểu một anh chàng người Hà Nội, nhưng do anh ta nói dối rằng mình độc thân. Ngay khi phát hiện người kia đã có bạn gái, Tâm đã dừng lại. Không may chuyện này đến tai bạn của bạn gái kia, người này chưa hiểu rõ đã làm ầm ĩ khiến Tâm vô tình bị ảnh hưởng. Chị bạn gái của anh chàng "tra nam" cũng không lên tiếng vì bản thân chị đó biết người yêu của mình khá lăng nhăng.

Chia sẻ về dự định tương lai, Thanh Tâm cho hay cô không hướng tới hình tượng thị phi, sẽ tập trung tham gia các dự án diễn xuất. Người quản lý này cho hay: "Tâm hi vọng mọi người sẽ bớt tin vào những tin đồn và đón nhận những nỗ lực của Tâm trong tương lai".

Phát ngôn gây sốc về chuyện học hành của hotgirl Trần Thanh Tâm

