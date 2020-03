Hotgirl `bắp cần bơ` lên tiếng vụ lộ ảnh kém xinh, khẳng định mình bị anti dìm hàng

Thanh Tâm - hotgirl "bắp cần bơ" một lần nữa lại khiến cư dân mạng dậy sóng khi nhiều bức ảnh được cho là "nhan sắc thật" được tung lên mạng. Những bức hình chụp vội khoảnh khắc có phần kém xinh của cô nàng ở hậu trường đã bị lan truyền trên mạng xã hội

Trước những hình ảnh trên, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc khác biệt so với ảnh selfie , clip tiktok mà hotgirl này thường tự đăng trên mạng. Có thể thấy, trong những bức ảnh trên, hotgirl "bắp cần bơ" có phần mũm mĩm hơn trông thấy, mặt khá tròn thay vì v-line như thường thấy. Làn da, vóc dáng của cô nàng cũng bị "dìm hàng" đáng kể, khiến cô nàng kém lung linh hơn hẳn bình thường. Một số người cho rằng đây là... nhan sắc thật của Thanh Tâm khi chụp bằng cam thường, thiếu đi app chỉnh sửa làm trắng da, thon mặt,...

Sau đó, trả lời PV Trí thức trẻ, Thanh Tâm khẳng định những bức hình kia là do anti ghen ghét chỉnh sửa. Hotgirl "bắp cần bơ" nói: "Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra chứ bình thường không có bự như vậy đâu! Mà nếu có cũng không sao hết, mặt to mình khỏi tốn tiền mua mâm ăn chè".

Thanh Tâm còn rất lạc quan chia sẻ rằng cô không buồn vì đã quá quen việc bị đăng ảnh dìm. Cô nàng cũng khẳng định, ai chẳng muốn mình xinh xắn, hoàn hảo trong mắt người khác, nên ngại gì mà không dùng app để khiến mình đẹp hơn, rạng ngời hơn. Sau đó, Thanh Tâm nói rằng mình vẫn rất tự tin khi để mặt mộc hay khi chụp ảnh bằng cam thường.