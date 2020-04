Hotgirl Mai Sương đau đớn chia sẻ bị teo cơ chân hậu tiêm mờ sẹo thâm

Vốn dĩ làm đẹp luôn là đặc quyền và nhu cầu cơ bản của mọi chị em phụ nữ, do đó, bên cạnh việc tập luyện và sử dụng mỹ phẩm, nhiều người chọn dùng đến các liệu pháp thẩm mỹ để đạt hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, đôi khi việc phẫu thuật đã để lại hậu quả không mong muốn, nhất là khi chị em đặt niềm tin vào các cơ sở thẩm mỹ không đủ chuyên môn, uy tín.

Mới đây, hotgirl Mai Sương đã chia sẻ câu chuyện làm đẹp của mình như một lời cảnh tỉnh chị em. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ rằng cô có tợi một cơ sở thẩm mỹ để tiêm môi, sau đó cô được nhân viên tư vấn phương pháp tiêm xóa vết thâm muỗi đốt ở chân. Do tin tưởng cơ sở này, Mai Sương đã quyết định thực hiện liệu trình tiêm xóa sẹo này.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau đó, Mai Sương nhận thấy chân mình bắt đầu nổi gân xanh và đau nhức mỗi khi vận động mạnh. Hotgirl quyết định tới Bệnh viện Da liễu Trung ương và choáng váng khi được chẩn đoán bị teo cơ. Các bác sĩ cho biết cô bị teo cơ, giãn tĩnh mạch do tiêm sai kỹ thuật và các tác dụng phụ của thuốc. Các bác sĩ còn cho biết khả năng phục hồi của Mai Sương sẽ phải điều trị liên tục tối thiểu 8 năm liền bằng phương pháp lazer cacbon hàng tháng, dù vậy khả năng phục hồi chỉ khoảng 40-50%.

Sau khi thăm khám, Mai Sương trở lại cơ sở thẩm mỹ kia để trao đổi. Dù vậy, chủ cơ sở chỉ khuyên người đẹp ăn nhiều thịt bò để làm đầy vết thương, tuyệt nhiên không nhận trách nhiệm hay có biện pháp khắc phục và hỗ trợ nào khác. Suy sụp trước biến cố không ngờ, Mai Sương đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân để cảnh báo. Bạn bè, người thân và cộng đồng mạng đã gửi lời an ủi, động viên hotgirl.

Mai Sương là một hot girl nổi tiếng với hơn 200.000 người theo dõi, sở hữu thân hình nóng bỏng , quyến rũ với số đo 3 vòng là 85-60-92. Người đẹp thường khoe dáng bên những chiếc siêu xe tiền tỉ như BMWi8, Audi R8, Ferrari 488, Porsche 911 khiến nhiều người ghen tị.

Chi Nguyễn (t/h)