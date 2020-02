 Công an mở rộng điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố hotgirl Ngọc Miu về tội tàng trữ ma túy

Ngày 4/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Văn Kính Dương (SN 1981, trú ở Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, SN 1994) cùng 8 bị can khác trong vụ sản xuất ma túy khủng.

Đến ngày 5/2, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã nhận được kết luận điều tra bổ sung của Công an cùng cấp đề nghị truy tố Văn Kính Dương về các tội sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy , lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hotgirl Ngọc Miu

Cũng trong bản kết luận, bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (người tình của Dương) bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo bản kết luận, hotgirl Ngọc Miu bị giữ nguyên tội danh, mặc dù trước đó bị can liên tục kêu quan oan trước tòa.

Các bị can khác là Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành đều bị truy tố tội sản xuất trái phép chất ma túy. Trước đó đối tượng Quân và Mang bị truy tố về 2 tội là sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, bị can Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền đều bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 14/5/2019, TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề trong vụ án. Sau đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã 2 lần hoàn hồ sơ, giữ nguyên quan điểm về 8 nội dung TAND TP Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra bổ sung.

Văn Kính Dương

Về yêu cầu xác định tội danh của bị can Ngọc, cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, tại bút lục Ngọc khai biết Dương mua bán ma túy nhưng đây chỉ là lời khai nghi vấn duy nhất của bị can. Còn lại, bị can khai biết gói ma túy Nguyễn Thu Huyền để tại phòng của Lê Hương Giang. Sau đó, Ngọc chở Huyền đi cất giấu. Ngoài ra, không có căn cứ xác định Ngọc biết Dương, Giang, Huyền mua bán ma túy với nhau.

Cũng theo cơ quan điều tra, việc Ngọc “nghi ngờ một số bị can khác mua bán ma túy” chưa đủ căn cứ xác định ý thức chủ quan của bị can. Do đó, việc khởi tố Vũ Hoàng Anh Ngọc về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy là có căn cứ.

Còn về việc ông Văn Trọng Thái bố đẻ của Dương có dấu hiệu bao che tội phạm, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ngày 18/12/2012, Bộ Công an truy nã Dương nhưng tại địa phương không thông báo tin này. Trong thời gian bị can trốn chạy, gia đình không biết bị can đã bị khởi tố, truy nã cũng như mua bán ma túy nên không có căn cứ xử lý.

Việc đề nghị xác định số tiền thu lợi bất chính thì cơ quan điều tra cho rằng, tháng 6/2016 đến tháng 4/2017. Dương cùng đồng bọn đã sản xuất 124kg ma túy bột nguyên chất. Bị can còn hưởng lợi 40kg và tiếp tục chế thành thuốc lắc đem bán thu lợi 3,6 tỷ đồng. Số tiền này được dùng vào nhiều mục đích khác nhau như mua nhà, mua hóa chất, trả công cho đồng phạm.

Đối với các bị can còn lại, cơ quan Công an khẳng định hành vi phạm tội không có gì thay đổi trong quá trình điều tra bổ sung.

Nga Đỗ (t/h)