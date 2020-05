Hotgirl tiểu tam Trương Đại Dịch lộ bụng to bất thường, nghi vấn mang thai với chủ tịch Taobao

Bộ ảnh cưới chưa kịp hạ nhiệt thì dân mạng lại tiếp tục phát hiện thêm nhiều điểm bất thường. Một số người cho rằng phong cách ăn mặc của Đại Dịch đang thay đổi. Cô vốn là người mẫu sở hữu vóc dáng chuẩn, nên thường mặc quần áo ôm sát người để khoe body cân đối. Tuy nhiên, hiện tại hotgirl này lại đổi sang mặc những trang phục rộng thùng thình; thậm chí trong buổi livestream mới nhất, người đẹp còn để lộ vòng 2 to bất thường.

Một số người cho rằng, có lẽ do thời gian dài nghỉ ngơi trong mùa dịch, Đại Dịch đã có chế độ ăn uống thoải mái hơn và khiến cô tăng cân. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng cô đang mặc trang phục dành cho phụ nữ mang thai . Người đẹp cũng có dấu hiệu tăng cân, khi gương mặt của cô trông tròn hơn, phần cằm đã xuất hiện nọng.

Trước đó, khi bị đồn mang thai với chủ tịch Taobao, hotgirl 'tiểu tam' đã lên tiếng phủ nhận, thậm chí kéo áo khoe bụng phẳng ngay trên sóng trực tiếp. Cô cũng thường khoe mình đang ăn đồ chiên, quà vặt snack hay uống rượu bia,... là những món mà người mang thai không được sử dụng. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là chiêu trò che giấu của người đẹp, còn thực hư ra sao, chỉ có người trong cuộc mới thể biết rõ.

Chi Nguyễn (t/h)