Hotgirl Trâm Anh lại khoe ảnh mặc váy cưới, ngầm xác nhận tin đồn sắp kết hôn?

Người đẹp tuy không tag thẳng "đức lang quân tương lai", cũng không chia sẻ gì thêm, nhưng không ít người hâm mộ cho rằng Trâm Anh sắp lên xe hoa thật sự. Ngay lập tức hotgirl gốc Thanh Hóa đình đám được người hâm mộ và công chúng bình luận chúc mừng.

Trâm Anh là hotgirl sinh năm 1995, nổi tiếng vì gương mặt xinh xắn, từng tham gia chương trình "Đồng hành cùng World Cup 2018". Cô càng được biết đến nhiều hơn khi được ghép cặp với hot-streamer Pew Pew trong "Mảnh ghép tình yêu".

Your browser does not support HTML5 video.

Trâm Anh khoe dáng trên Facebook cá nhân