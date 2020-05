Hotgirl Trương Đại Dịch mở tính năng bình luận, nhiều người lại lên tiếng ủng hộ 'tiểu tam'

Trước đó, vào ngày 17/4, nickname Đổng Hoa Hoa - 'chính thất' chủ tịch Taobao công khai tố cáo Trương Đại Dịch là tiểu tam , phá hoại hôn nhân của Đổng Hoa Hoa và Tưởng Phàm. Sau đó, hotgirl Trương Đại Dịch đã quyết định khóa tính năng comment trên trang weibo cá nhân và giữ im lặng trước thông tin này. Được biết, khi tin đồn làm người thứ ba nổ ra, hotgirl đình đám này đã chịu tổn thất tới hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, dường như Trương Đại Dịch nhận ra đây là một cơ hội tốt để kinh doanh khi cư dân mạng Trung Quốc rất tập trung theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng. Chỉ 1 ngày sau khi chủ tịch Taobao Tưởng Phàm bị xử phạt vì lùm xùm ngoại tình , Trương Đại Dịch đã nhanh chóng trở lại với công việc livestream bán hàng. Trên trang cá nhân của Trương Đại Dịch, lượng tương tác tăng tới 3 lần, số lượt thích từ 3.000 nay đã thành 20.000 lần. Cũng trong những livestream này, hotgirl huyền thoại xứ Hoa đã khéo léo phủ nhận tin đồn mang thai con với chủ tịch Taobao, đồng thời khoe nhẫn ngầm 'đánh dấu chủ quyền'.

Sau đó, cô quyết định mở lại phần bình luận trên trang cá nhân, đính kèm bức ảnh khuôn mặt buồn bã của mình và viết 'tâm thư': "Phần bình luận được mở rồi. Bởi vì tôi không muốn có ai trút giận lên người hâm mộ của tôi. Tôi muốn nói với các bạn hâm mộ rằng, chuyện hiện tại không ảnh hưởng đến công việc và những người bên cạnh tôi, trước mắt tôi chỉ cần mong có được sự ủng hộ của mọi người. Mở cửa hàng (trên Taobao) đã 5 năm rồi, tôi muốn người hâm mộ hiểu rõ tôi từ ban đầu đến bây giờ chưa hề thay đổi. Tình cảm giữa tôi và các bạn đã được kiểm chứng không ít lần, các bạn là những người mà tôi quan tâm nhất. Cũng khẩn cầu dư luận đừng mắng chửi và công kích nhóm người hâm mộ của tôi".

Đáng chú ý, thay vì chịu trận nhận ném đá, Trương Đại Dịch lại nhận được hàng ngàn bình luận động viên, ủng hộ, chỉ có lác đác những người dùng tức giận chỉ trích. Nhiều người hâm mộ trước kia của hotgirl này đã lên tiếng an ủi, về phe của Đại Dịch bất chấp tin đồn 'tiểu tam' khiến cư dân mạng rất hoang mang. Một số bình luận như sau:

"Em đã có thể bình luận rồi, vui quá đi mất. Yêu chị lắm, vĩnh viễn là một người hâm mộ chân thành của chị!"

"Bất luận bạn là dạng người như thế nào, tất cả đều sẽ ổn thôi. Đều là cuộc sống cá nhân của riêng bạn, cũng là sự lựa chọn của bản thân bạn. Tôi cũng vẫn sẽ thích bạn như thế, vẫn mua trang phục, vẫn mua mỹ phẩm! Đây cũng là lựa chọn của bản thân tôi, ai thích nói gì thì cứ nói, hãy làm gì mà bạn nghĩ! Cố lên nhé!"

"Luôn tin chị không làm những việc như thế, người luôn truyền tải năng lượng tích cực thì sẽ không như vậy đâu."

Trương Đại Dịch (SN 1988) là hotgirl , người mẫu có tiếng trong giới thời trang Trung Quốc , bắt đầu kinh doanh vào năm 2014, khi đó bắt tay với Phùng Mẫn mở một cửa hàng quần áo trên Taobao. Với ngoại hình chuẩn và danh tiếng có sẵn trong giới người mẫu, năm 2016 cửa hàng online này đã đạt doanh thu lên tới hơn 300 triệu NDT (khoảng 993 tỷ VND), đưa tên tuổi Trương Đại Dịch trở thành hotgirl 'huyền thoại' nổi danh nhất nhì xứ Hoa.

Chi Nguyễn (t/h)