Huấn 'hoa hồng' ra sách dạy bí kíp kinh doanh, Cục Xuất bản nói gì?

Mới đây, tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng đã đăng tải thông báo về việc rao bán hai cuốn sách là "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online". Hai cuốn sách được quảng bá là "bao tâm huyết của Huấn... để giúp toàn thể những người kinh doanh trong và ngoài nước thành công".

Huấn "hoa hồng" khẳng định đang giúp hơn 5.000 người bán hàng kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Giá bán công khai của 2 cuốn sách là 799.000 đồng. Theo thông tin Huấn chia sẻ trên mạng xã hội , toàn bộ số tiền bán sách được dùng để ủng hộ Trẻ em hiếu học vùng cao Tây Bắc.

Thông tin này Huấn "hoa hồng" bán sách dạy kinh doanh để làm từ thiện khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi cách đây không lâu, Huấn vừa ra trại cai nghiện vì sử dụng trái phép chất ma túy.



Đáng chú ý, ngoài bìa 2 cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" của Huấn Hoa Hồng ghi tên Nhà xuất bản (NXB) Sài Gòn. Nội dung cuốn sách cũng có nhiều lỗi chính tả và lủng củng. Thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ đây là sách lậu vì thực tế NXB Sài Gòn không tồn tại.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định với báo Tiền Phong, trước đây từng có NXB Văn hóa Sài Gòn, tuy nhiên sau đó NXB này đã nhập với NXB Văn hóa văn nghệ TP.HCM.

Nội dung điều 10 Luật Xuất bản năm 2012, nghiêm cấm các hành vi in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản; phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu. Trong đó Khoản a, điểm 2 ghi rõ "nghiêm cấm thực hiện hành vi xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản".

Đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thôngc ho rằng có thể hai cuốn sách của Huấn "hoa hồng" không phải xuất bản phẩm. Cục sẽ cho biết yêu cầu kiểm ta rõ 2 cuốn sách của Huấn "hoa hồng" có phải sách lậu hay không.

Trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, lãnh đạo Cục Xuất bản cho biết sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông địa phương tìm hiểu về việc sao in, phát tán qua mạng với hai cuốn sách là "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" do Huấn 'hoa hồng' rao bán, từ đó đưa ra phương thức xử lý phù hợp, có thể sẽ là thu hồi ấn phẩm.

Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, quê Yên Bái. Huấn từng bị phát hiện dương tính với ma túy và hai lần đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Huấn lại là hiện tượng "giang hồ mạng" với các phát ngôn gây sốc. Đáng lo ngại, Huấn đang được một bộ phận giới trẻ ngưỡng mộ về khả năng "kinh doanh" và coi là thần tượng. Fanpage riêng Huấn Hoa Hồng có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, không kém gì các nghệ sĩ tên tuổi.

