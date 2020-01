Huấn luyện viên nổi tiếng thế giới chia sẻ bí quyết để có cơ bụng 6 múi như người mẫu

Thực tế, cơ thể mỗi người phụ nữ được xây dựng khác nhau nên việc tạo cơ bụng cũng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là cần phải kiên trì và có tâm huyết. Amanda Butler - huấn luyện viên nổi tiếng tại The Fhmit Room, có trụ sở tại thành phố New Yok khẳng định: Việc tập cơ bụng 6 múi có thể mất từ 3 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, mọi người muốn đạt được mục tiêu cần phải ghi nhớ những điều quan trọng cần thực hiện.

Tăng cường tập cardio: Đây là một trong những điều mà huấn luyện viên của Kourtney Kardashian yêu cầu, bắt cô kết hợp các bài tập có liên quan tới tim mạch vào mỗi buổi tập. Khi bạn tập cardio một cách nhất quán như một phần của thói quen tập thể dục , nó cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ bắp. Do đó, bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi thành phần cơ thể của mình.

Steve Uria - huấn luyện viên chuyên nghiệp và người sáng lập phòng tập thể dục Switch Playground cho biết: "Tập HIIT mang lại lợi ích của việc giảm mỡ toàn cơ thể, cũng như tăng khối lượng nạc. Nếu bạn bắt đầu thực hiện HIIT ba đến bốn lần một tuần, bạn sẽ thấy một sự khác biệt rõ rệt".



Tập luyện đều toàn bộ các cơ bụng: Khi tập luyện cơ bụng, không nên chỉ tập trung vào cơ bụng sáu múi. Bạn nên chú trọng đồng đều vào tất cả các cơ trên bụng, bao gồm các cơ xiên bên trong và bên ngoài, bụng trên và cả bụng dưới...

Ăn nhiều protein: Nếu là người đam mê thể dục, ít nhiều bạn đã nghe tới việc protein là một phần quan trọng của quá trình phục hồi giữa các bài tập, giúp cơ bắp xây dựng lại và khỏe hơn. Thậm chí, việc tăng lượng protein cũng có thể giúp bạn thay đổi thành phần cơ thể bằng cách giảm mỡ trên người. Theo một nghiên cứu, việc bổ sung thêm 15% protein vào chế độ ăn uống có thể tăng tối đa hiệu suất tập luyện.

Uống đủ nước mỗi ngày: Uống đủ nước không chỉ tốt cho da và tiêu hóa, nhiều nghiên cứu còn khẳng định thói quen này giúp bạn đốt cháy calo và giảm mỡ nhiều hơn.

Ngừng ăn đường tinh luyện và thực phẩm chế biến: Dù có tập luyện vất vả như thế nào nhưng mọi công sức cũng sẽ đều không có tác dụng nếu bạn cứ tiêu tụ đường tinh luyện và thực phẩm chế biến. Những loại thực phẩm này chứa nhiều calo, chất béo, natri và đường và rất ít giá trị dinh dưỡng.

Bổ sung carbs tinh chế ở mức tối thiểu: Các loại thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, bột mì và gạo có thể khiến bạn nhanh cảm thấy đói hơn. Hơn nữa, nhiều nghiên cũng đã chỉ ra những người ăn nhiều ngũ cốc tinh chế thường dễ hình thành mỡ bụng hơn ngũ cốc nguyên hạt.

