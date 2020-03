Huế ghi nhận một du khách người Anh dương tính với COVID-19, từng đi cùng chuyến bay VN0054

Ngày 14/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 49.



Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 (BN30). Người này được cách ly từ ngày 8/3 và đang điều trị tại Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 (BN30). Người này được cách ly từ ngày 8/3 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế.



Đồng thời, bệnh nhân là ca thứ 13 từ chuyến bay VN0054 và là bệnh nhân thứ 49 cho đến nay ở Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 49 đang được cách ly và điều trị tại Huế

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế cho biết Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận bệnh nhân thứ 48 nhiễm COVID-19 . Bệnh nhân thứ 48 là nam giới, 31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM. Được biết bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận .

Trước đó, ngày 13/3, Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19, là bệnh nhân số 46 và 47 có liên quan đến bệnh nhân số 17.



Cụ thể, bệnh nhân số 46 là nữ 30 tuổi, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân. Cô là tiếp viên hàng không trên chuyển bay từ London về Hà Nội ngày 9/3/2020. Đến ngày 10/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, nóng và ho có đờm, không tức ngực.

Bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không vào ngày 11/3, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm lần đầu tiên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin trên VOV , ngày 13/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến điều tra thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm xác nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Đối với bệnh nhân số 47, là nữ, 43 tuổi, có địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Người này là giúp việc trong gia đình của bệnh nhân thứ 17 (N.H.N). Cô nhiễm bệnh vì có tiếp xúc gần với người bệnh. Ngày 5/3/2020, sau khi phát hiện số 17, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã rà soát và lập danh sách tiếp xúc gần, bệnh nhân này đã được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh vào ngày 6/3/2020.

Kết quả mẫu bệnh phẩm bệnh nhân dương tính với virrus SARS-CoV-2. Hiện tại sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

Tin tức COVID-19 trưa ngày 14/3