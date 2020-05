Quá khứ bất hảo của trùm giang hồ Hùng “sida” đang bị TAND tỉnh Gia Lai xét xử

Sáng 21/5, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng “sida”, SN 1984, ngụ tại phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) cùng 9 đối tượng liên quan về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Dự kiến đến chiều cùng ngày sẽ tuyên án Hùng và đồng phạm.

Các bị cáo liên quan được xác định là Nguyễn Hữu Thuộc (39 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (tự Tuấn chè, 39 tuổi), Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng sida, 36 tuổi), Đào Đình Kha (41 tuổi), Đinh Lê Lai (36 tuổi), Lê Trung Nguyên (36 tuổi), Nguyễn Minh Đức (40 tuổi), Lê Minh Đức (34 tuổi), Hoàng Minh Hiếu (39 tuổi) cùng ngụ tỉnh Gia Lai và Dương Thiếu Hạ (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).

Hùng "sida"

Theo cáo trạng, ngày 31/3/2019, Bộ Công an đột kích bất ngờ vào ổ bạc tại thôn 76 (xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) do Hùng cùng đồng phạm tổ chức. Tại đây bắt giữu 130 đối tượng đang chơi bạc dưới hình thức sóc đĩa. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra đã tiến hành truy nã , tiến hành tổ chức truy bắt và đề nghị thân nhân của các đối tượng phối hợp vận động các bị can ra đầu thú.

Cũng chính từ đây, cơ quan điều tra đã lật tẩy được quá khứ phạm tội của Hùng. Khi Tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị điều tra về thông tin Hùng chính là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp 5 xe gỗ (70m3) ở địa bàn huyện Ia Grai (Gia Lai) ngày 6/10/2016.

Thời điểm đó, vụ cướp gỗ tang vật được Công an khởi tố nhưng “không tìm ra” kẻ cầm đầu, chỉ xử lý một số người liên quan.

Đến tháng 7/2019, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 8 đối tượng cùng trú tại Gia Lai.

Lực lượng chức năng đo đếm khối lượng gỗ trong vụ cướp gỗ năm 2016

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hùng phối hợp với Nguyễn Tuấn Mạnh ((SN 1981, Gia Lai) vận chuyển gỗ nhập lậu từ Campuchia theo đường đi từ huyện Ia H’Drai (Kon Tum) về Gia Lai. Sau khi nhóm Hùng báo số lượng gỗ thì Tuấn cho nhập cùng xe chở gỗ của một doanh nghiệp lưu thông trên đường nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Với cách này, nhóm của Hùng đã vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về Gia Lai.

Về lai lịch của Hùng “sida”, trước đó, thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai trả lời với Tiền phong như sua: Trước kia, Hùng buôn bán gỗ lậu ở huyện la Grai (Gia Lai). Đây là đối tượng hoạt động ở nhiều “lĩnh vực” khác nhau và liên quan đến những vụ tranh giành mua bán gỗ, xã hội đen. Riêng cờ bạc thì gần đây mới Hùng mới hoạt động.

Theo tin từ tờ Tiền Phong đưa năm 2019, Hùng “sida” từ năm 15 tuổi đã có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2000 có tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản. Năm 2001 tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Năm 2018 Hùng “sida” có tai tiếng về việc tham gia đánh bạc lưu động, đến 2019 thì tổ chức mở sòng bạc.

Sòng bạc bị Công an bắt vào ngày 31/3/2019 là do Hùng cầm đầu. Sòng bạc này quy tụ hàng trăm con bạc từ các tỉnh thành thường xuyên đến sát phạt nhau. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và thuê hàng chục đối tượng có nhiều tiền án tiền sự để canh gác.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ đột kích phá ổ cờ bạc lớn nhất Gia Lai

Nga Đỗ (t/h)