Hưng Yên: Trại chăn nuôi biến thành xưởng công nghiệp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH TM Thành Phát Hưng Yên (Công ty Thành Phát Hưng Yên) có địa chỉ tại thôn Hợp Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên do ông Lê Văn Hách làm giám đốc. Ngày 27/12/2014 UBND tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư số cho Công ty Thành Phát Hưng Yên để đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi gia súc, nuôi truồng thủy sản và trồng cây chất lượng cao Thành Phát Hưng Yên. Đến ngày 17/10/2016, Công ty được cấp GCNQSDĐ với diện tích 22.699,0m2 nhằm phục vụ cho dự án trên.

Nhiều thùng phi không nhãn mác nghi đựng chất lạ phục vụ quá trình sản xuất được phát hiện trong nhà xưởng. Ảnh người dân cung cấp.

Cụ thể, trong đơn do cụm dân cư xóm Minh Khai, xã Tân Châu gửi đến báo Sức khỏe Cộng đồng nêu rõ: “Hơn một tháng nay, từ khi bắt đầu hoạt động, chúng tôi ngửi thấy mùi rất khó chịu gây đau đầu chóng mặt. Quan trọng hơn, nhà xưởng (nơi sản xuất kéo sợi dây đồng – PV) gần ba trường học: Trường Mầm Non; trường Tiểu học và trường cấp II nơi con cháu chúng tôi đang học tập tại đó”.

Một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu thông tin: “Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Tân Châu, UBND Huyện đã có hai công văn chỉ đạo. Tuy nhiên Công ty chưa có hồi đáp gì. UBND Huyện đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị thanh tra theo thẩm quyền để có phương án xử lý kịp thời, hiện vẫn chờ chỉ đạo của tỉnh”.

Công ty Thành Phát Hưng Yên đã hẹn lịch làm việc với PV tại trụ sở công ty vào sáng 13/1/2020. Tuy nhiên, khi PV đến làm việc theo lịch hẹn thì công ty chỉ có duy nhất một bảo vệ bên trong khu đất đóng kín cổng, không hề có biển bảng treo tên công ty cũng như thông tin dự án. PV liên hệ qua điện thoại với Ông Lê Văn Hách thì được cho hay: “Có Phó giám đốc ở nhà còn anh đang ở Hà Nội”.

PV tiếp tục liên hệ với Ông Lê Quang Hướng người phụ trách trực tiếp tại đây (theo thông tin của người bảo vệ cung cấp). Ông Hướng cho biết: “Thực tế là không hoạt động gì cả, còn các em muốn làm việc thế nào thì tùy, Anh không muốn gặp các em,.. Dân thì ở đâu chẳng kêu, thấy cái gì cái là kêu luôn, nhiều nơi nó còn kêu dã man hơn”.

Cổng Công ty luôn trong tình trạng đóng kín và không hề có biển thông tin công ty cũng như thông tin dự án. Ảnh PV

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở tài nguyên và Môi trường nhanh chóng vào cuộc kiểm tra xử lý nghiêm những sai phạm của Công ty Thành Phát Hưng Yên để người dân nơi đây ổn định cuộc sống.

Bên trong phân xưởng với nhiều loại máy móc đang hoạt động. (video do người dân cung cấp)