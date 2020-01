Học chuyên gia phong thủy hướng cúng Giao thừa ngoài trời đêm 30 đúng chuẩn

Cúng Giao thừa ngoài trời theo hướng nào?





Theo quan niệm truyền thống của người Việt, Giao thừa là thời khắc vô cùng quan trọng,đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới. Lễ Giao thừa hay còn gọi là lễ trừ tịch được thực hiện vào giờ tý tức đúng 12h đêm hôm 30 tháng chạp. Đối với việc cúng Giao thừa ở ngoài trời, hướng cúng như thế nào cho đúng là điều quan trọng, chưa hẳn ai cũng biết.





Dựa theo quan niệm của ông bà, cúng Giao thừa nên theo hướng Đông Bắc (hướng Bắc để cúng Thượng Đế, hướng Đông để cúng Thiên Tử là Vua) hoặc hướng Chính Nam. Và khi thực hiện người khấn phải chú ý là quay mặt về 2 hướng đông bắc hoặc chính nam, chứ không phải để con gà hay đĩa xôi quay về hướng ý.

Hướng cúng Giao thừa là điều quan trọng

Cúng Giao thừa cần chuẩn bị một chiếc bàn lớn đủ rộng để bài mâm lễ, cùng với đó có thể trải khăn hoặc vải sạch sẽ, sang trọng dể nơi cúng lễ đẹp đẽ và bày tỏ được sự tinh tế, trân trọng đối với các vị thần. Cúng ngoài trời không cần bát hương mà chỉ cần bát gạo để cắm hương và hai ngọn lễ cùng với mâm cỗ cúng là được.

Trong đó, mâm cúng Giao thừa ngoài trời thường có: Thủ lợn hoặc gà trống tơ luộc; Bánh Chưng; Đèn nến; Vàng mã; Hoa tươi; Trầu cau; Rượu/ trà; Một chiếc mũ chuồn, đây chính là mũ để cúng tế vị thần.

Nhìn chung, lễ vật cúng Giao thừa khá đơn giản, tuy nhiên bạn cần chú ý đến gà cúng. Khi chọn gà, nên chọn gà trống choai, mới tập gáy, khỏe mạnh, có mỏ vàng, mào cờ, chân vàng, đặc biệt là phải chưa từng đạp mái.

Theo thứ tự, khi cúng Giao thừa ngoài trời xong, gia chủ mới thực hiện lễ cúng Giao Thừa trong nhà để cúng Thổ Công, thần Thổ Công là vị thần cai quản trong nhà.





Văn khấn cúng Giao thừa ngoài trời

Gia chủ khấn 3 lần Nam mô A di đà Phật

Tiếp đến: Kính lạy: (xưng con) con kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương; ... Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật;... Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh;...Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần;...ngài cựu niên đương cai Hành khiển;...ngài đương niên Thiên quan;... ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm Kỷ Hợi với năm Canh Tý

Chúng con là: (tên gia chủ), sinh năm

Hành canh gì, tuổi gì...

Cư ngụ tại số nhà, thuộc ấp/khu phố..., xã/phường …

Quận/huyện/ thành phố... tỉnh/thành phố ...

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cái Thái tuế, ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch,Tài thần, chư vị bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần. Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Kết thúc: Nam mô A di đà Phật (3 lần và 3 lạy)

